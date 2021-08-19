【沙灘好去處／香港沙灘推介／康文署泳灘、公眾泳灘】大埔龍尾泳灘上月啟用，吸引不少港人前去玩水，不過龍尾灘被指出現海毛蟲、坑鯰魚等有毒海洋生物，沙灘更露出下層黑沙，令人關注！截止8月18日，康文署轄下共有18個公眾泳灘提供救生員服務，即睇各泳灘的最新水質級別，以及附帶設施和交通方法。



大埔龍尾泳灘近日出現巨型海毛蟲、坑鯰等，沙灘更露出下層黑沙，令市民關注！（資料圖片）

泳季期間，環境保護署會透過抽取水樣本，監測泳灘的細菌水平，根據結果，再根據一個等級制度將泳灘分級。泳灘共分為四級，是根據最近五次水樣本中的大腸桿菌幾何平均值而評定。泳灘水質良好代表大腸桿菌數量每100毫升少於24，亦未能驗出輕微疾病率。水質一般則代表大腸桿菌數量每100毫升25至180，輕微疾病率少於10宗。

《香港01》旅遊頻道記者根據環保署的資料（截至8月18日），整理康文署18個開放予公眾的泳灘的最新水質等級，一個泳灘被列為水質欠佳，另有10個泳灘的水質只達一般程度。

蝴蝶灣泳灘 —— 最新泳灘等級：3（欠佳）

其中近來備受關注的大埔龍尾泳灘露出下層黑沙，更驚現有毒海洋生物如巨型海毛蟲及坑鯰魚等，水質更跌至第2級。市民選擇去沙灘玩水前，記得睇清楚最新水質情況。👇👇👇想知邊幾個沙灘的最新水質僅一般及欠佳？按圖即睇全港18個開放公眾泳灘水質等級、交通方法👇👇👇

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今次水質結果中，有7個沙灘的水質都達到1級的良好級別，環境優美，方便易達。有數個泳灘的全年水質更長年維持良好級別，包括西貢廈門灣泳灘、港島南區淺水灣泳灘、南丫島洪聖爺灣泳灘。😍😍😍想知網民點評價高質泳灘？按圖即睇全港10個水質良好的泳灘、交通方法👇👇👇

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注意事項：

• 市民須遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定，不得在泳灘進行多於四人的群組聚集；

• 市民須遵守《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）規定，在泳灘須一直佩戴口罩；及

• 設於刊憲泳灘內的燒烤場會繼續關閉。



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