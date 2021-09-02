日本水蜜桃深受香港人歡迎，不過香甜多汁的水蜜桃其實非常「脆弱」，很容易就會熟透甚至變爛，保存時相當困難。早前有日本網民分享一個延長水蜜桃「壽命」的好方法，據桃農所講，保鮮期更可長達10天至一個月！



日本網民まりあんぬ（Twitter@tachikoma24）早前獲友人贈送大批水蜜桃，並在網上分享一招水蜜桃農家傳授的延長保鮮期方法。只要用錫紙密封包好水蜜桃，然後放入雪櫃的蔬菜保存格，即有效延長水蜜桃的壽命，不怕在短時間內變壞。帖文隨即吸引大量網民分享和轉發，讚好人數接近14萬！

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不少網民都留言表示，下次會參考這個方法保存水蜜桃；又有網民教路，如果家中沒有錫紙，可以用保鮮紙代替，不過效果會比錫紙稍差，而最佳的賞味方法，當然就是新鮮時盡快品嚐！

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同場加映：日本IKEA店員嚴選9款好物

日本東京電視台綜藝節目《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜》，收集多位來自日本IKEA員工的意見，選出9款必買隱藏版家居好物，包括多款方便實用的廚房用具，大部分香港都可以買到，趁機去掃貨啦！

【1】NYSKÖLJD乾碟布（售價：港幣$19.9）

剛剛洗好的餐具可以直接放在乾碟布上瀝乾水分，或將乾碟布置於乾碗碟架下，避免水分沾濕桌面。而且乾碟布上附有掛孔，對摺後即可掛起收納，非常方便！

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在IKEA除了買肉丸，這款煙三文魚同樣是店員必食推介！全文：日本IKEA店員嚴選9款好物 超慳位乾碟神器 有款必食好味過肉丸