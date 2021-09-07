【中秋好去處 / 大澳花燈節 / 一日遊】今年⼤澳⽔鄉花燈節將於9月11日至9月30日舉行，每晚6時半都會亮起手繪紙燈籠，整條街都燈火通明，充滿中秋氣氛，大家可以和家人、情人、閨密趁中秋一起去大澳打卡！《香港01》旅遊頻道記者精選了8個大澳好去處，讓大家除了去花燈節打卡外，更可以在大澳玩全日，即睇下文mark低心水好去處啦！



【1】⼤澳⽔鄉花燈節：800個手繪紙燈籠亮燈

民間組織「大澳非茂里」每年都會舉辦的大澳水鄉花燈節，在吉慶街上掛上逾800個手繪紙燈籠，延伸至大街小巷，全部燈籠都亮燈時，充滿中秋氣氛！而這些手繪燈籠都是區內街坊幫手繪畫，充滿人情味。今年雖然沒有花燈節巡遊及開幕儀式，但是在9月11日至9月30日期間，每晚6時半都會亮起花燈，打卡一流！👇👇🌕點圖即睇花燈節靚相🌕👇👇

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大澳水鄉花燈節2021



地址：大澳吉慶前街



亮燈時間：晚上6:30-9:30



活動日期：2021年9月11日至9月30日



【2】復興行：招牌大魚蛋+秘製滷水大墨魚

一場去到大澳，當然要掃街！位於永安街的小食店，魚蛋燒賣等小食應有盡有。除了大大粒「爆脆魚蛋」，還有只此一家的秘製滷水大墨魚！老闆拿出新鮮熱辣的大墨魚，比手掌還大隻，切開厚肉，咬落彈牙充滿滷水香。👇👇👇按圖看「復興行」推介小食及售價👇👇👇

復興行



地址：大澳永安街4D舖



【3】隱姑茶果：老字號茶果、雞屎藤

於永安街行前數間舖，會見大大個招牌「正宗隱姑茶果」。這間可算是大澳的老字號傳統小食店，售賣手製茶果多年的婆婆「隱姑」退隱後由親人接手，依舊有售以糯米和藤草製作的甜鹹糕點，一般$10左右一個。👇👇👇按圖看「隱姑茶果」特色茶果入面包甚麼餡料👇👇👇

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隱姑茶果

地址：大澳永安街11號A



【4】大澳涌行人橋：賞日落睇大澳風景

在永安街掃街吃飽後可以穿過大涌橋到吉慶街一帶，大涌橋是大澳地標之一，亦是來往大澳永安街和吉慶街兩岸的必經之路。行人橋為吊橋設計，有大型船艇時可收起讓它駛過。站在橋上，能夠觀賞整條漁村的水上棚屋，黃昏時更是賞日落的最佳位置！👇👇👇按圖看大涌橋的靚景👇👇👇

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【5】大澳壁畫：最新壁畫訴說水鄉故事

最近到訪過大澳的大家不知有沒有留意到大澳這個小社區中多了不少壁畫，既有3D立體壁畫，又有幾米高的大型壁畫，原來是因為大澳藝術活化計劃「一壁一畫一故事」，多位藝術家以大澳特色為靈感，畫出7幅色彩繽紛的壁畫👇👇👇點圖睇7幅壁畫的所在位置 👇👇👇

【6】斯人地方：坐擁大澳海景的露台棚屋Café

坐擁棚屋海景的斯人地方一向被稱為隱世Cafe，來到斯人地方，不妨試試招牌飲品—紅茶菌（Kombucha），Kombucha是一種用紅茶發酵的飲品，含有酒精、醋酸、益生菌及維他命B，味道酸甜像果醋，略帶酒香。看着棚屋景，嘆飲品食件Cake也是個好選擇。👇👇👇大澳獨有棚屋景😍按圖看斯人地方靚景及招牌飲品👇👇👇

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斯人地方



地址: 大澳吉慶街68號、78號



【7】蘇廬 Solo：大澳獨有棚屋上的Chill爆Cafe

要數到大澳的人氣Cafe，一定要提蘇廬 Solo。蘇廬早期已因望得見棚屋河涌的景致而出名，吸引大量遊客慕名而來。蘇廬同時是一間精品店，售賣來自世界各地的小物如首飾、唱片等，大家不要因精品店的格局而卻步啊！ 👇👇👇點圖睇Cafe打卡位 👇👇👇

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蘇廬 Solo



地址：大澳吉慶街86-88號地舖

電話：91537453

營業時間：星期一至六 11:00-18:00



【8】大澳餅店：大澳名物沙翁

最後一個景點當然要去食大澳名物——沙翁，不少人都慕名而來專誠品嚐，每個沙翁都是即叫即炸，全人手製作，沙翁金黃香脆，表面帶有砂糖，但又不會超甜或油膩，吃下去蛋香味重，而且十分鬆軟。不過餅店每次只會炸幾件沙翁，要耐心等待👇👇👇好快賣晒？點圖睇大澳餅店沙翁價錢👇👇👇

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大澳餅店



地址: 大澳吉慶街66號



看過上文介紹的多款美食，如果你稍後計劃去大澳水郷花燈節，可以預留時間享受掃街樂趣，到夜晚影靚相！

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🌕同埸加映：中秋好去處2021🌕

中秋節就快到，相信你已開始安排中秋節活動。不少商場都陸續推出中秋節活動應節…適逢中秋節，黃大仙中心於9月展出3.5米高巨型花燈，花燈內設有有多個變色天燈，燈內的鏡子會反映出天燈，只要用相機遷就角度，就能拍出無窮無盡的天燈相，天燈亦會隨着動作變色，影相效果一流！👇👇👇🌕點圖睇巨型花燈靚相！🌕👇👇👇

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