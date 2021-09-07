踏入9月，迎來「雙氣旋」逼近本港，天文台預測周日（12日）會迎來幾陣狂風雷暴，周末外出緊記帶齊雨具，避免變成「落湯雞」！早前，日本生活雜誌《MONOQLO》實測市面上11款聲稱具備防風功能的縮骨遮（摺疊傘），包括無印良品（MUJI）、UNIQLO、Wpc.等，測試它們在強風之下的防禦能力，部分香港可以買得到！



日本生活雜誌《MONOQLO》今次會為11款產品進行4個測試，評估產品的防風效果、是否容易撇濕、便攜度和跣水效果，務求找出在強風天氣下「落大雨也不怕」的最強縮骨遮！👇👇👇先按圖睇評分方法！👇👇👇

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👇👇《MONOQLO》實測日牌防風縮骨遮TOP 9👇👇

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天文台料本港周末驟雨增多，風力可達至3號風球程度，而在下周日（12日）更會迎來幾陣狂風雷暴，至下周一（13日）初時仍有幾陣狂風雷暴，外出時一定要先留意天氣狀況！

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同場加映：日本LDK評MUJI好用廚具TOP 8

日本無印良品（MUJI）近年推出的生活雜貨種類愈來愈多元化，面對琳瑯滿目的貨架，應該如何挑選才能入手真正好用的商品？早前，日本生活雜誌《LDK》抽取超過100款MUJI商品，包括廚具、食物、美妝用品等，並介紹各個範疇的最好用推介！今次，先來看看以下8款獲得最高評分的廚房用品！

👇👇《LDK》評選MUJI最佳廚具TOP 8👇👇

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還有哪幾款A級廚具值得入手？即睇全文：防曬｜日本LDK評2021防曬產品Top14 Curél第6 $68平價品最高分