日本知名飲品製造商麒麟（KIRIN）推出的「午後紅茶」系列暢銷全球，香港便利店都可以輕易買到！除了純紅茶，奶茶同樣是這個系列的經典口味，最近更成為日本的焦點話題。因為有日本醫生證明，在進行超聲波檢查前先喝「午後紅茶」奶茶，有助提高發現胰臟癌的機會，而且實測效果比其他類型飲品更好，引起網民熱烈討論。



（ANN NEWS@YouTube）

日本朝日電視台新聞報道，前大阪國際癌症中心（大阪国際がんセンター）副院長片山和宏醫生指出，在進行超聲波檢查前攝取適量的奶茶，有助醫生更清楚地看到病人的胰臟，提高發現胰臟癌的機會，盡早對症下藥。

（ANN NEWS@YouTube）

胰臟位處胃部後方、腹腔深處，有時候用超音波也無法完全看清楚，因此很難在早期發現病變，加上轉移和惡化速度快，治療會變得非常困難。片山和宏醫生研究胰臟超聲波檢查超過10年，他發現在檢查前飲用奶茶的胰臟癌患者中，有7成均屬早期發現，證明有助提早發現癌症。👇👇為何只有奶茶適合進行檢查時飲用？其他產品又可不可行？即睇完整新聞報道👇👇

+ 11

「午後紅茶」是日本首支樽裝紅茶，1986年推出以來憑著甘甜味道和清爽的茶澀香氣，成為日本人口中的「午後茶」（下午茶）。相信麒麟（KIRIN）推出時，也沒有想過這款經典飲品會有意想不到的用途！不過，如果你懷疑自己身體有異樣，最好都是向合資格醫生諮詢意見。

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：日本蚊子博士教「腳板底防蚊法」！

夏天除了為大地雨水，伴隨而來還有令人「燥底」的蚊患。早前，日本綜藝節目請來「蚊子博士」教路，只要徹底地清潔及消毒腳底，就可以有效防止被蚊叮！究竟這個方法是否真的有效？日本節目《大阪ほんわかテレビ》找來搞笑藝人組合「ビスケットブラザーズ」，分別在有消毒腳底和沒有消毒腳底的情況下，進入放出25隻蚊子的房間內，實測「腳板底防蚊法」是否真的有效！

👇👇即按圖睇實測過程及結果！👇👇

+ 4

為甚麼只清潔腳板底就可以驅蚊？即睇全文：日本蚊子博士教「腳板底防蚊法」 節目實測消毒腳板底即冇蚊埋身