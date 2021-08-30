日本連鎖便利店「LAWSON STORE 100」在今年6月推出一款香腸便當，配料非常簡單，只有5條香腸配白飯，只售216日圓（約港幣$15），價格非常親民！這款便當推出後意外引起網民熱議，更成為當月的便當銷量冠軍！這款便當本來只在部分分店限量供應，但由於太受歡迎，日前終於決定在日本全國分店販售。看似毫無特色又不吸引的便當，原來由研發至推出耗時長達10年之久，背後也隱藏著一段有如日劇劇情的辛酸史！



（《スッキリ》節目截圖）

日本著名連鎖便利店LAWSON旗下的「LAWSON STORE 100」早前推出的「香腸便當」，引起一眾網民熱議。日本電視台晨間節目《スッキリ》特別製作特輯，揭開背後的研發辛酸史。原來，這款與別不同的便當是由LAWSON的現任經營部部長林弘昭策劃，身為「腸仔迷」的他，早在10年前就開始想製作一款只有香腸配白飯的便當。

（《スッキリ》節目截圖）

為了實現心中所想，林弘昭在2010年正式向商品開發部門提出建議，不過隨即就被駁回，負責人更指責：「這樣的便當怎麼可能會有人買！」被拒絕過一次之後，他在2011年、2012年繼續向相關部門提出建議，結果仍是以失敗告終。直至2013年，他直接請食品樣本工廠製作「香腸便當」的樣本，甚至被工廠的員工戲稱做「香腸人」，直至林弘昭於2015年由任職的關東地區被調任到關西地區，這個「香腸便當」的命運就開始有所轉變。

👇👇按下圖看日本傳媒圖文報道👇👇

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這款「香腸便當」在8月25日正式於日本全國「LAWSON STORE 100」販售，看似簡單的製作，背後原來隱藏了十年的堅持，如果有機會去日本，你又會不會想試試看？

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