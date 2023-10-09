颱風小犬｜落雨出街怕滑倒？鞋底加1件小物　超低成本有效防跣！

颱水水田風小犬帶來黑雨、紅雨，水浸令交通癱瘓。驟雨或下雨天如果必要外出或上班，最怕鞋底跣腳！天雨路滑，如果鞋底跣易跌倒，甚至受傷。有日本電視台根據日本警視廳推薦的方法，實測1招防滑小技巧，原來只需使用1樣家中必有小物，即可達到一整天不易脫落效果，雨季必學。



（圖片來源：Unsplash）

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家中1樣必備小物 低成本自製防滑貼

日本電視台製作生活秘技特輯，公開日本警視廳推薦的多個解決生活困難的小貼士。而日本警視廳就教路，只需使用大家家中各自必備的膠布，以低成本製作防滑貼，即可達到防跣效果！

（圖片來源：Unsplash）

只需把膠布貼在只要將膠布分別貼在兩邊鞋底，走路時可加大摩擦力，達到防滑效果！

（圖片來源：Unsplash）

實測自製防滑貼 全日不脫落

自製防滑貼方法簡單，不過難免會令人擔心膠布容易剝落，無法持久發揮作用等，耐用性不足的問題。

（節目截圖）

而日本電視台主持人就實測將膠布貼在鞋底，並在下雨後走在濕滑的路面上，就算用力用鞋底摩擦地面，亦未有出現剝落的情況。同時，日本警視廳亦在Twitter的帖文分享，依照他們的經驗，鞋底下的膠布基本上可以維持一整天也不會剝落。

4大膠布品牌$0.2/片起

【1】3M Nexcare

3M Nexcare設有多款種類的膠布，包括透明膠布、防水膠布、舒適圓點膠布、膚色膠布及防水透氣膠膜等，除了普通20片裝外，部份款式更特設100片裝及多種顏色，最平約$0.6/片，各大超市及便利店有售。

【2】便利妥

便利妥膠布款式包括護理膠布（膚色／透明／特大尺寸）、彈性護理膠布、超級防水防菌護理膠布、圓形膠布等。同時設有組合裝，一盒有齊多款形狀的膠布，最平約$0.36/片，各大超市及便利店有售。

【3】屈臣氏

屈臣氏自家品牌推出膠布，設有不同形狀及尺寸，包括滅菌透明膠布、滅菌防洗膠布、滅菌透氣布面膠布、滅菌大片裝防洗膠布等。同時亦設有不同卡通圖案的膠布，最平約$0.22/片，於屈臣氏各大門市及官網有售。

【4】加護

加護設有圓點透明膠布、組合裝透明膠布、大片透明膠布、蝶形透明膠布、彈性布質膠布等多種款式，最平約$0.3/片，於HKTV Mall、官網、各大超市及屈臣氏有售。