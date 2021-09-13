【Staycation酒店優惠】最近不少豪華酒店推出超抵優惠，包括The Murray、文華東方、迪士尼樂園酒店、半島、Rosewood、Hyatt Centric等，最平人均$210就可以住到，是時候約三五知己去歎世界打卡！



（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。除特別說明，價錢未包括加一服務費。）



（愉景灣酒店圖片）

【1】The Murray —— 包2餐+$500餐飲消費額

美利酒店推出超抵優惠，套票包雙人三道菜晚餐、雙人早餐及$500餐飲消費額，餐飲額適用於酒店內的餐廳，可自由選擇用餐時段。於指定日子入住更可免費升級房型！

😍😍😍想知如何獲得優惠、每晚幾錢，立即按圖睇睇👇👇👇

美利酒店

地址：中環紅棉路22號

電話：3141 8888



【2】文華東方酒店 —— 包自助晚餐或三道菜晚餐

酒店推出抵住優惠，入住一晚可免費升級至海景房型，同時包雙人早餐及快船廊自助晚餐或威靈頓牛柳三道菜晚餐。指定日子入住更可歎足24小時！

😍😍😍想知如何獲得優惠、幾錢住到，立即按圖睇睇👇👇👇

文華東方酒店

地址：中環干諾道中5號

電話：2522 0111



【3】迪士尼樂園酒店 —— 連住兩晚6折、一家四口超抵

香港迪士尼樂園酒店推出快閃優惠，入住迪士尼探索家度假酒店或迪士尼樂園酒店連續兩晚或以上可享6折！兩間酒店都有大量打卡位，猶如置身外國一樣，而且入住期間亦可享用酒店的戶外設施及泳池，一家大細或三五知己可以來個偽外國旅行！

😍😍😍想知有幾抵住，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 1

迪士尼探索家度假酒店

地址：香港迪士尼樂園度假區

電話：3510 2000

迪士尼樂園酒店

地址：香港迪士尼樂園度假區

電話：3510 6000



【4】半島酒店 —— 送$1650消費額+$1650禮券

酒店推出激罕優惠，入住一晚豪華客房，可享用大堂茶座雙人半島早餐套餐。另外更送$1650消費額，適用於酒店餐飲或水療。退房時亦可獲贈一張價值$1650的酒店禮券，下次入住時使用，超抵住！

😍😍😍想知如何獲得優惠、每晚價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

半島酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道

電話：2920 2888



【5】瑰麗酒店 —— Infinity Pool坐擁維港海景

Rosewood推出夏日住宿套票，除了入住豪華客房住宿及享用雙人早餐，還可於Holt's Café享用港式下午茶、於Bayfare Social歎Happy Hour，或到DarkSide品嚐雞尾酒及小食。入住還可於酒店無邊際泳池打卡，坐擁無敵維港海景景色，日落時超靚！

😍😍😍想知幾錢住到，立即按圖睇睇👇👇👇

瑰麗酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

電話：3891 8888



【6】維港凱悅尚萃酒店 —— 包自助晚餐、Spa按摩

Hyatt Centric推出「食．住．嘆」住宿計劃，入住一晚包雙人自助早餐，晚餐可於Cruise空中餐廳及酒吧享用二人套餐，送一支精選紅、白或汽泡酒。晚餐亦可選擇於The Farmhouse咖啡廳歎雙人自助晚餐。套票還送泰國天然護膚品牌Siam Botanicals Thai Spa的雙人皇牌香薰按摩或泰式傳統按摩體驗，夠晒歎！

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

維港凱悅尚萃酒店

地址： 北角北角邨里1號

電話： 3762 1234



【7】愉景灣酒店 —— 包兩餐自助餐

酒店遠離市區，而且附近充滿外國風情，是不少人去Staycation的首選。最近推出全新優惠，入住一晚包雙人海景自助晚餐及自助早餐，更可以免費獲贈DIY風箏套裝，去沙灘散步時可以順便放風箏。

😍😍😍想知幾錢一晚，立即按圖睇睇👇👇👇

愉景灣酒店

地址：愉景灣海澄湖畔路88號

電話：2295 8288



【8】康得思酒店 —— 包兩餐自助餐、送紅酒

Cordis推出自助餐Staycation優惠，入住一晚包The Place雙人自助晚餐及自助早餐，自助晚餐可以任食生蠔、青口、凍蝦、小龍蝦等冰鎮海鮮，還有芝士焗龍蝦、頂級肉眼扒、即煎鵝肝等。指定日子可提前於中午12時入住，並獲贈紅酒一瓶。

😍😍😍想知一晚幾錢，立即按圖睇睇👇👇👇

康得思酒店

地址：旺角上海街555號

電話：3552 3388



【9】逸東酒店 —— 包2餐、歎足26小時

Eaton HK推出抵住套票優惠，入住可免費升級至逸‧新客房，同時包普慶餐廳自助早餐及Mövenpick甜品下午茶，更可享用房內迷你吧飲品。最正的是可以住足26小時，歎夠先走！

😍😍😍想知如何獲得優惠，立即按圖睇睇👇👇👇

逸東酒店

地址：油麻地彌敦道380號

電話：2782 1818



想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2021｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

👻同場加映：Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼👻

最近有港媽在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發問，因為打算帶小朋友到酒店Staycation，想避開特別猛鬼的酒店，因此詢問網民到底哪間酒店會出現比較多靈異事件。有網民貼心提醒，如果想避免撞鬼，嚇到小朋友，就要注意房間號碼。按圖即睇網民分享防撞鬼應注意的3大禁忌😱👇👇

有酒店員工強調睡前切勿做一件事！想知係咩，立即觀看全文👉👉👉Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼 員工：呢個房號最邪住親都出事