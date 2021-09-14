中秋好去處2021｜5大巨型月亮打卡位　大埔免費入場/大澳花燈亮燈

【中秋節／月亮 / 打卡好去處】中秋節就快到，相信大家已經迫不及待去賞月，在農曆八月十五滿月來臨之前，不妨去巨型月亮裝置打卡！《香港01》旅遊頻道記者精選了5個大型月亮裝置的打卡位，全部十分巨型，更可近距離接觸，包括大埔小白鷺3米高巨型月亮、⼤澳⽔鄉花燈節巨型月亮及800個紙燈籠等等，即睇下文記低心水中秋好去處啦！



【1】大埔小白鷺花燈許願祭 —— 3米高巨型月亮

大埔小白鷺一直都是週末好去處，除了有打卡熱點——歐陸風西餐廳Billow外，最近亦新開水上運動競技場Aqua Park供人玩水。適逢中秋節，大埔LAKE HOUSE舉辦「中秋許願花燈節」，供大家免費入場參觀，在白鷺湖旁的草地擺放了3米高巨型月亮裝置以及發光兔仔、蘑菇燈，到了晚上裝置都會發光，影相效果一流！同時，在白鷺湖亦放滿許願花燈，在中秋前夕舉辦許願湖活動，在特定餐廳消費可以優惠價錢換購許願花燈。🌕點圖睇巨型月亮靚相👇👇👇

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LAKE HOUSE 白鷺•團圓 花燈許願祭



地址：大埔紅林路2號



開放日期：2021年9月11日至9月22日



許願湖活動日期：2021年9月11、12、18至22日



許願湖活動時間：18:00至22:00



【2】⼤澳⽔鄉花燈節 —— 巨型月亮/800個紙燈籠亮燈

大澳水鄉花燈節已經開始亮燈！民間組織「大澳非茂里」每年都會在吉慶街上掛上逾800個手繪紙燈籠，延伸至大街小巷，全部燈籠都亮燈時，充滿中秋氣氛！除了紙燈籠外，還有巨型月亮裝置可以打卡。今年雖然沒有花燈節巡遊及開幕儀式，但是在9月11日至9月30日期間，每晚6時半後都會亮起花燈，打卡一流！👇👇🌕點圖即睇花燈節巨型月亮及手繪紙燈籠靚相🌕👇👇

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大澳水鄉花燈節2021



地址：大澳吉慶前街



亮燈時間：18:30-21:30



活動日期：2021年9月11日至9月30日



【3】零碳天地 —— 4米高巨型月亮

零碳天地一向都有在週末舉辦市集、活動，趁着中秋節，零碳天地舉辦「中秋．樂在零碳」，在逾3000平方米的草地設置4米高巨型月亮，供大家打卡影相，還有兔仔、波波燈及燈籠佈置，另外園區更設有夢幻許願池，很有中秋氣氛！👇👇🌕點圖即睇零碳天地4米高巨型月亮靚相🌕👇👇

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零碳天地 中秋．樂在零碳



地址：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地



活動日期：2021年9月



【4】D2 Place市集 —— 2.5米高熊仔頭月亮

麥田捕手一向都會舉辦不同假日市集，今個中秋節與本地YouTuber《FHProduction》合作，在9月18日至22日，於D2 Place舉辦「秋日文化祭」市集，到時不但將有超過90個本土文創品牌參與，更設有「熊仔頭」2.5米高巨型「熊仔頭」月亮打卡位！大家可以行完市集去打卡！👇👇🌕「熊仔頭」月亮超巨型！點圖睇D2 Place 熊仔頭市集打卡位！🌕👇👇

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D2 Place 秋日文化祭2021



地址： 荔枝角長義街9號D2 Place ONE天台花園



開放日期：2021年9月18日至9月22日



【5】觀塘海濱 —— 全港最大海上發光月亮

本港企業家平台「GP42」將於9月19至22日舉辦全民「燈」月活動，到於將會在觀塘海濱展出長達15米超巨型發光月亮，據說將破香港紀錄！另外，在觀塘海濱長廊也會有過百隻發光巨型白兔供大家打卡。👇👇🌕點圖即睇零碳天地4米高巨型月亮靚相🌕👇👇

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GP42 全民「燈」月



地點：V Gallery觀塘海濱道發現號



日期：2021年9月19日至22日



中秋節就快到，怎能不去一年一度限定的巨型月亮打卡點，大家快點約朋友去影相打卡！除了巨型月亮裝置外，不如去睇真月亮！點擊即睇11個中秋賞月好去處

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🌕同埸加映：中秋6大打卡好去處！🌕

中秋節就快到，相信你已開始安排中秋節活動。適逢中秋節，黃大仙中心於9月展出3.5米高巨型花燈，花燈內設有有多個變色天燈，燈內的鏡子會反映出天燈，只要用相機遷就角度，就能拍出無窮無盡的天燈相，天燈亦會隨着動作變色，影相效果一流！另外，商場亦設有12生肖花燈，可以在各個角落打卡！👇👇👇點圖睇巨型花燈靚相！👇👇👇

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