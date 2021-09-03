【中秋節／中秋賞月／賞月好去處】中秋節就快到，全港各個大大小小的公園成為市民的賞月熱門地點。《香港01》旅遊頻道記者精選全港11大中秋賞月好去處，包括最近成為打卡新熱點的屯赤隧道附近的浩和街及啟德空中花園！不但有大片高質草地，加上環境寬敞、視野廣闊，交通方便，適合一家人賞月食月餅。



屯赤隧道最近成為港人最新的打卡熱點！（ig@ kikolm.hike）

今年中秋節是9月21日（星期二），中秋節點少得與親朋好友一起戶外賞月及吃月餅。除了住所附近的公園之外，全港有不少中秋賞月好去處，大片草地加上視野開揚，環境幽靜，加上大部分都位於市區，交通方便！其中最近大熱的打卡景點屯赤隧道浩和街，椰林樹影的畫面，由日落時分等待至夜晚月出，附近沒有高樓大廈遮擋，最適合夜晚賞月。👇👇👇不少公園都歡迎寵物內進！即睇11個中秋賞月好去處👇👇👇

+ 21

👀如果大家未有時間睇晒11個賞月好去處，以下是記者精選5個交通方便的賞月地點！

啟德跑道公園——1.5公頃大草地飽覽美景

啟德跑道公園兩面臨海，設有1.5公頃的大草地，最適合吹著海風野餐、賞月，更可觀賞維港、鯉魚門一帶的美景，相比其他熱門地點，啟德跑道公園較少人前往，因此不會太過擁擠，更歡迎寵物內進。

中山紀念公園——圓形大草地容納百人

西營盤中山紀念公園內放置孫中山銅像，銅像外有一大片圓形大草地，最多容納近百人，周末與好友們野餐又得，更可以去海濱長廊欣賞維港景色，自然成為港島西居民的賞月好去處。

啟德空中花園——欣賞春夏秋冬園景

5月開放的啟德空中花園，佔地約2公頃，設有花園廣場、噴泉廣場及草地廣場，是全港首個建於波浪形隔音屏障上的空中花園！連接各花園的園景廊種植逾80種樹木和灌木，園景廊更劃分為春、夏、秋、冬四個區域，市民可以賞花兼賞月。

香港單車館公園——24小時開放大草坪

香港單車館公園鄰近港鐵坑口站，地點方便，公園內有一大片中央草坪，面積約有一個標準足球場大，24小時開放予公眾，中秋吃完晚飯便散步落公園賞月，絕對是將軍澳居民的賞月最佳地點。

青衣公園——環境幽靜舒適

青衣公園位於青衣市中心，秋天時湖邊的落羽松及紅葉美景，被稱為「港版加拿大湖景」！公園採用歐陸式風格設計，觀景台是用紅色瓦磚做屋頂，大片休憩草坪適合野餐，更有人工湖、人工瀑布等，環境優美，中秋做節後不妨散步去青衣公園賞月。

（資料圖片）

【總結】除了以上記者精選的11大中秋賞月好去處，各區大大小小的公園也是市民的賞月熱點。不過緊記賞月、玩燈籠時要注意安全，切勿煲蠟，以免釀成意外！

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

【同場加映】何詩蓓奧運破紀錄奪銀！網民推介全港優質泳池Top9 大環山最靚景

全港44個公眾泳池中目前有40個已重開，容納人數上限已獲放寬至50%。其實香港公眾泳池不少交通方便、好玩又風景優美，一家大細還是三五知己去都啱！

早前有網民以「嚴選最正/最垃圾公眾泳池」為題在討論區展開討論，不少公共泳池的設施、環境CP值非常高，想近近哋去游水，總有一個最正公眾泳池在附近！👇👇點下圖即睇有無去過網民推介9大最正公眾泳池、4個最伏泳池👇👇

+ 12

究竟哪些公眾泳池超伏？立即點擊內文：何詩蓓奧運破紀錄奪銀！網民推介全港優質泳池Top9 大環山最靚景