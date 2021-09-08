中秋節臨近，元朗大橋街市内的「燈籠街」人頭湧湧，市民紛紛出動購置中秋燈籠。位於元朗橋樂坊附近的大橋街市內有一條掛滿燈籠的「燈籠街」，其實是由「冠香行」香莊掛起逾千個手製燈籠，成爲一年一度的限定打卡位。《香港01》記者直擊今年燈籠街的熱鬧盛況，包括頭三位受歡迎的燈籠款式、今年燈籠有無加價、哪些新款跑出！



記者今早10時半到達燈籠街，現場開始人頭湧湧。（香港01攝）

記者9月8日早上10時左右到「燈籠街」實地視察，現場已有市民選購燈籠，不少手製燈籠如大熱的金魚、楊桃等仍然非常暢銷。不過記者向店員詢問今年有沒有特色燈籠，例如海洋生物系列如今年新款的大海龜、鯨魚、鯊魚等，以及玻璃紙製的菠蘿、南瓜車燈籠的現貨已經被搶購一空。

不少手製燈籠仍在趕工，最快也要等到明後天（9月9日）才返貨，職員更叫記者最好一開門（早上8時）就過來才買得到特色款。老闆娘黃女士解釋，「今年我哋早咗開、早咗入貨，但大家都早咗過嚟買......8月開始賣，7月份已經有客嚟問」。

今日是農曆八月初二，現場所見已有不少市民特意前來選購心儀的燈籠。（香港01攝）

3大人氣燈籠

被問到今年哪些款式熱賣，老闆娘馬上回答：「金魚、白兔、楊桃呢三款年年都興，買嚟玩的話男仔多數買飛機同恐龍，菠蘿燈籠未掛出來已經被人搶晒」，不過她指傳統風琴狀紙製燈籠仍不可或缺，「嗰啲始終有中秋氣氛啲」。

街市外面有一個超大型的玉兔手製燈籠可以打卡。（香港01攝）

「冠香行」出售的燈籠分不同尺寸及物料，價錢普遍由$80起至$300不等，記者眼見不少市民都額外加錢購買變色燈泡連棍或懸吊式燈泡。今年本港經濟環境差，今年的手製燈籠有無加價呢？老闆娘指：「今年輕輕加咗價，因爲啲布料貴咗，中型燈籠加咗10蚊，小型就大型都無乜加」。頭3名大熱款式有邊款？點下圖即睇今年的熱門燈籠款式、售價👇👇👇

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除了以上的燈籠款式，冠香行也有部分特別款式須經由Facebook進行網上訂購，例如飛龍、鯨魚、菠蘿及恐龍，以及今年新款的鯊魚及海龜燈籠，記者現場所見，不少市民都向店員詢問有無得買特別款燈籠，其中海洋生物系列特別是海龜最受年輕人青睞。海龜最受市民歡迎！即睇網上訂購熱門款式👇👇👇

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「冠香行」香莊 —— 元朗「燈籠街」

地址：新界元朗橋樂坊2號

Facebook專頁：元朗燈籠街



【總結】雖然手製燈籠漸漸開始式微，不過「冠香行」香莊老闆娘指，即使辛苦也會堅持繼續做手製燈籠，加上兒子對製作及創作新式燈籠有興趣，將來生意會交到兒子手上，因此大家不用擔心這門傳統手藝會失傳！

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