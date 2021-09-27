【酒店熱話／Staycation中伏／網絡公審】有網民在Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」上載圖文，投訴尖沙咀一間三星級酒店Staycation包早餐套票，其早餐竟然是包裝都未拆開的銀龍茶餐廳外賣，令事主非常激氣！事件引來網民熱議，不少人為事主感到不忿，認為酒店的做法比起隔離酒店更差！



有網民於9月26日在Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」上載圖文，投訴尖沙咀憙酒店（XI Hotel）Staycation包早餐套票，早餐竟然是銀龍茶餐廳的外賣！

事發酒店為尖沙咀的憙酒店Xi Hotel。（網上圖片）

該名女網民指，為了慶祝朋友生日，於是在尖沙咀的三星級酒店憙酒店（Xi Hotel）預訂一晚Staycation住宿包兩人早餐，價值港幣$700。原本滿心歡喜可以歎個靚早餐，不料酒店職員送餐時竟然是銀龍茶餐廳的外賣早餐，令事主大感不滿，「好似從來無職員通知過我會嗌銀龍外賣，再唔係你問問我哋想要咩餐都無咁嬲」！

（Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」截圖）

根據網民上載的圖片，事發酒店是三星酒店憙酒店（Xi Hotel），照片中可見職員用銀龍茶餐廳膠袋裝起的早餐有炒蛋奄列配烘底多士，再配一杯熱咖啡。

網民對酒店的做法非常不滿，質疑酒店聲稱包早餐是否都是茶餐廳食物，「其實係咪酒店講包早餐都係包茶記外賣？係咪本人見識太少？」事主留言補充，酒店住宿只有包早餐及不包早餐兩種選擇，因此自己事前並不知道早餐的餐單。

事主上載的圖片可見早餐是茶記火腿奄列配香腸、多士，以及一杯熱咖啡。（FB@ 香港Staycation酒店交流谷）

帖文引來不少網民熱議，截止9月27日中午12時，帖文已有逾800個讚好及200多個留言，部分網民留言撐事主，認為酒店連包裝都懶得拆開的做法感不妥，「好心間酒店拎開個袋，換過隻杯先啦。擺明係銀龍，好好笑」、「包早餐嘅Staycation package，正路係酒店餐廳嘅早餐......」。

不過亦有網民認為酒店提供低房價，不能期望太高，「咁$700包早餐，起碼叫銀龍外賣都少少好食嘅！好過俾份佢自家製難食嘅早餐！」、「呢啲精品酒店，你仲想要求咩？佢有無餐廳都係問題。」🤥🤥🤥有網民直言隔離酒店的服務更加好！點擊下圖即睇網民mean爆留言👇👇👇

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