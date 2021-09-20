【飲食熱話／網絡熱話／飲食中伏／網絡罵戰】有網民在Facebook分享在日式連鎖燒肉店「牛角Buffet」的不愉快經歷，上載千字文公審餐廳的食物質素及服務，更怒斥牛角Buffet為「無良黑心燒肉」。事件於網上持續發酵，牛角母公司、敘福樓集團CEO黃傑龍極速發表長文回應，逐一反駁網民的指控之餘，更多次為前線員工解畫，其認真態度獲得網民讚賞。



有客人在「香港自助餐及放題集中討論區」投訴牛角食物品質差，更稱其為「黑心燒肉」。（「香港自助餐及放題集中討論區 hk buffet group」）

有食客於9月19日早上在Facebook群組「香港自助餐及放題集中討論區 hk buffet group」上載圖文，投訴牛角Buffet的燒肉質素不合乎預期，質疑餐廳提供的牛肉並非A5和牛，更公審食店是「無良黑心燒肉」！事件在網上發酵，直至19日下午，敘福樓集團CEO兼牛角燒肉老闆黃傑龍發長文回應事件，逐點回應事主的投訴，並質疑事主的照片有移花接木之嫌。

食客發千字文指控牛角的牛肉質素差劣。（「香港自助餐及放題集中討論區 hk buffet group」）

事主在Facebook上載圖文，圖中所見白色圓碟所裝的牛肉滲出大量血水，質疑餐廳提供的牛肉並非A5和牛，而是普通澳洲牛肉。除了投訴和牛質素差，事主亦指控軟雪糕唧出來後不到3分鐘已經融化掉，當她向店員查詢時，找了對方三次才有人跟進，最後發現雪糕機製冷被人關上。最後事主向店員投訴後獲賠償兩碟牛肉，更退回現金作為賠償。隨後牛角老闆黃傑龍發文反駁！點下圖即睇事件的來龍去脈、網民mean爆回應👇👇👇

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翻查閉路電視記錄一男一女客落單共49次

根據黃傑龍的發文，翻查電腦記錄，客人一男一女於2021年9月18日9時入座，選用Level 5放題餐，期間一共在落單平台點選49次（每次1至4人份量）。另外多次去自助區自選食物。期間曾表示軟雪糕溶解。直到11時11分客人以信用卡結帳，去到11時19分首次表示牛肉質素欠佳，其後於凌晨12時05分獲店員退回$878現金後離開餐廳。

牛角老闆黃傑龍逐點反駁指控

對於網民的指控，黃傑龍亦逐點反駁，他質疑網民的照片有移花接木之嫌，因為比較圖中的牛肉並非level 5的牛肉，而是用專用碟上的頭盤。他亦質疑網民將擺放了兩小時已經滲出血水的牛肉，用來指控並公審食店，做法不公。

黃傑龍發長文逐點回應黑心燒肉事件。（FB@ 黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事）

發文反駁黃傑龍 事主：放題叫24塊牛算過分嗎？

該名網民於9月20日凌晨再發長文澄清事件，她指會員卡並非自己擁有，而是向朋友借用，更承認自己是「R着數」，因此當時自己的確獲9折優惠。不過她亦逐一反駁牛角老闆黃傑龍的質疑，其中她提到黃生不停放大二人吃了過百碟食，但一碟牛只有兩件，「根據電腦記錄我叫咗12份，即係得24塊，食放題叫24塊牛都算過分嗎？」。

對於有網民質疑為何繼續進食，她解釋當時覺得口感奇怪已經停止再食，結帳時收到朋友send來的圖片，對比之下才發現牛肉有問題。她指自己並非故意「R着數」，「其實睇返電腦紀錄我一直都係食炸物同埋熟食多，如果我有心R着數，我需要叫呢啲咁飽肚嘅嘢嗎？」

事主未能解釋為何出現A5和牛紙牌

對於A5和牛紙牌為何出現在頭盤碟上，網民承認自己也不能解釋，「呢一個我承認我都解釋唔到，但我真係無多手將塊牌拎去碟牛度走去屈你」、我唔知係咪執枱嗰陣時唔小心痴咗張紙跌咗落去」。

（「香港自助餐及放題集中討論區 hk buffet group」）

堅稱雪糕融化的時間不足1分鐘

對於黃傑龍質疑攞雪糕的時間，事主反駁指當時已經即刻影相存證，「CCTV都顯示我係40分去唧雪糕，我手機影相都有時間記錄顯示我係40分影低！」

惟店員沒有積極跟進雪糕問題，她聲稱當時她已經向經過網上平台向黃生投訴，「你哋同事都冇幫我睇雪糕機不特止，仲叫我不停去唧多次」。直到黃傑龍公開澄清事件，事主指自己即可打開手機相簿翻查，「直情係1分鐘都冇雪糕已經溶到咁」。

（「香港自助餐及放題集中討論區 hk buffet group」）

黃傑龍最新回應：尊重客人私隱不會公開閉路電視片段

黃傑龍20日早上再發文向公眾交代事件，他稱尊重客人的私隱，如非必要不會公開閉路電視片段。另外，他強調會員卡列明禁止租借括或轉讓，有網民發現事件中的會員卡在網上平台Carousell購入，因此會直接凍結或取消該會員卡。

黃傑龍今早再發文向公眾交代事件。（FB@ 黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事）

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