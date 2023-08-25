茶餐廳｜12款茶記飲品行內術語　熱朱古力叫肥妹、打壞是什麼？

茶餐廳是香港人獨有的飲食文化，下午茶吃個菠蘿油配熱奶茶！其實茶記有不少獨有的食物飲品術語，你又認識幾多茶記術語呢？打壞、雪車是甚麼？記者整理12個茶記飲品的行內術語，不妨試試挑戰自己，看看認識幾多個！



茶餐廳是香港的獨有文化，茶記服務講求「快、狠、準」，味道也只是其次！茶餐廳侍應為求加快點餐及出餐的速度，自創出不少獨有的茶記術語，如非熟客未必聽得明！記者整理12款茶記常見飲品的術語，探討這些術語的由來及故事。現時很少聽到的雪車是甚麼？熱咖啡曾被稱為車仔？即睇12款常見飲品的茶記術語！

（《阿媽有咗第二個》劇照）

茶餐廳飲品術語【1】飛沙走奶 = 齋咖啡

「沙」取自同音字「砂」，代表砂糖，不加砂糖及淡奶的咖啡，便是齋啡。

茶餐廳飲品術語【2】飛沙走石 = 走糖走冰

「沙」指的是砂糖，那麼「石」指甚麼？根據網上資料，「石」指的是冰粒，因為兩者外形相似，因此「走石」便延伸至走冰的意思。

茶餐廳飲品術語【3】甩色 = 檸檬水

因為檸檬茶有顏色，引申出沒有顏色的即是檸檬水，於是以「甩色」代替。

茶餐廳飲品術語【4】車仔/汪阿姐 = 熱咖啡

據資料顯示，熱咖啡曾經以「車仔」代表，因為茶記侍應落單時會將咖啡以「啡」字代替，有時手快更會寫做口字加丰字，負責水吧的人很容易便看成車字。

茶餐廳飲品術語【4.1】車仔/汪阿姐 = 熱咖啡

後來汪阿姐的首本名曲「熱咖啡」，歌詞「為你煮，熱咖啡，份外輕快些。」唱得街知巷聞，從此便改為用「汪阿姐」代替熱咖啡。

茶餐廳飲品術語【5】雪車 = 凍咖啡

可能只有老一輩才認識「雪車」。根據網上資料顯示，「雪」代表冰，而「車仔」則指咖啡，因此「雪車」指的是凍咖啡。

茶餐廳飲品術語【6】肥妹 = 熱朱古力

朱古力是高熱量的飲品，飲得多容易導致肥胖，因此用「肥妹」戲稱為熱朱古力。

茶餐廳飲品術語【7】央走 = 鴛鴦加煉奶

鴛鴦簡稱為「央」，「走」則指不加砂糖，改為加入煉奶帶出甜味。因為幾十年前不少食客擔心鴛鴦加入砂糖會惹痰，因此要求茶記不加糖，改為使用煉奶。

茶餐廳飲品術語【7.1】央走 = 鴛鴦加煉奶

央走的另外一個叫法是「三樣」，不過其起源現已未能深究。如果知道背後的典故，不妨留言與大家分享！

（資料圖片／龔慧攝）

茶餐廳飲品術語【8】打壞 = 杏霜

打壞等於杏霜？其實打壞本身指的是經常被他人毆打，累計起來的傷害演變成「暗傷」，取其諧音便成為杏霜。

茶餐廳飲品術語【9】黑牛 = 可樂加朱古力雪糕

7、80年代最受年輕人歡迎的「黑牛」，現時只有少數茶餐廳仍有供應。其實黑牛即是朱古力雪糕加可樂，名副其實是「黑撞黑」。

（圖片來源：phototora）

茶餐廳飲品術語【10】白牛 = 雪碧加雲呢拿雪糕

除了「黑牛」之外，茶餐廳也有一款「白牛」，即是雪碧加上雲呢拿或椰子味雪糕。

茶餐廳飲品術語【11】黃牛 = 忌廉加芒果雪糕

「黃牛」顧名思義是黃色撞黃色，即是忌廉汽水加芒果或菠蘿雪糕。

茶餐廳飲品術語【12】龍鳳檸樂 = 鹹柑桔、檸檬加可樂

「檸樂」相信大家都識，而龍鳳則對應鹹柑桔及新鮮檸檬，將鹹柑桔及檸檬加入可口可樂中便成為龍鳳可樂。