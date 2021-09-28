人氣日劇《孤獨的美食家》第9季正式完滿結束！時隔兩年再度回歸，觀眾跟著主角井之頭五郎，在疫情下走訪日本大街小巷的餐廳，除了羨慕他因為品嚐到美味食物而滿足的模樣，日前播放的第9集中，五郎擠檸檬的方式同樣引起觀眾和網民熱議，有年輕網民大嘆：「好神奇！」也有人反指：「其實有返咁上下年紀就會識！」



每次都會苦惱如何點餐的五郎，內心獨白往往能引起觀眾共鳴。（《孤獨的美食家》截圖）

《孤獨的美食家》第9季的主題聚焦於家庭式經營的小店。在第9集中，井之頭五郎前往福島縣郡山市舞木町工作。結束與客戶的會面後，是時候要「祭五臟廟」！今次，他就去了工作地點附近的餐廳「舞木ドライブイン」，經過一輪內心掙扎點的獨腳戲後，決定要一份看起來最吸引的燒肉定食。

淋上濃濃醬汁的燒肉配上白飯和味噌湯，份量大足！（《孤獨的美食家》截圖）

日式定食如烤肉和炸雞等都會附上檸檬，今次五郎吃的燒肉定食也不例外，他在吃到一半時決定要擠檸檬汁，這時他使出一招擠檸檬秘技，既不會弄髒雙手，也能大量擠出檸檬汁，令不少網民大讚好神奇！👇👇按圖睇孤獨的美食家教你擠檸檬！👇👇

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有網民則分享初進入職場時的經驗：「大概在30多年前，我剛加入公司參加同事聚會時，公司前輩就是教我用這個方法擠檸檬而又不會弄髒雙手。」沒想到在擠檸檬的方法上，都會出現世代差異，下次有機會要擠檸檬時不妨一試！

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