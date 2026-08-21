日本專家教調味料保存法　豉油、醋存放有技巧　糖鹽結塊一招復原

現時外出吃飯愈來愈貴，相信不少打工仔也會選擇自己在家煮食，應該都會儲備一些如鹽巴、豉油、砂糖等必會用到的調味料吧！大家在存放這些調味料的時候是如何決定保存的方式呢？日本專家就在電視節目上分享了保存調味料的方法，一起看看正確的做法吃得好味又安心吧！



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日本晨間節目《ZIP！》製作了有關家居日常生活小知識的單元，早前其中一個特輯邀請了日本調味料專家MICHIKO分享保存調味料的正確方法。原來很多我們習慣的做法會令調味料變味，更甚是變壞而吃壞肚子！而且調味料的保存期也與我們認知相差太遠，以下的正確做法你又知道多少呢？

相信大家平常都是憑直覺保存調味料，到底甚麼調味料應該放在冰箱，哪種可以在室溫中存放呢？日本專家指出，保存調味料的方法大致可以分成三種，分別是常溫、冷藏和冷凍三種方式。

👇👇👇點圖即看不同調味料的正確保存法👇👇👇

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以上有關調味料的正確保存方法你學會了嗎？除了保存方法要注意之外，大家必定遇過鹽和砂糖等室溫存放的調味料變硬而不能使用的情況吧！其實專家也有秘訣可以令調味料輕鬆復活！

👇👇👇點圖即看3招調味料復活法👇👇👇

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以後在保存調味料時記得跟隨它們的特性，存放在合適的地方，就可以吃得好又吃得安心了！

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