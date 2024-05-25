吹頭快乾方法｜日本節目實測「快速乾髮術」　女生吹頭時間慳3分1

吹頭髮快乾貼士！每天下班回家之後想爭取更多睡眠時間，但是洗澡過後往往都要吹乾頭髮才能安心鑽入被窩？天氣炎熱時，吹完頭髮又會弄得滿頭大汗，非常麻煩！曾經有坊間傳聞指，只要用毛巾蓋在頭髮上，吹頭時頭髮會更快乾，甚至可以節省近一半時間，究竟是真是假？



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日本朝日電視台綜藝節目《くりぃむしちゅーのハナタカ》早前驗證「快速乾髮術」的傳聞真偽，請來工作人員在洗濕頭髮之後，分別用風筒直接吹乾頭髮，以及用毛巾蓋著濕髮再吹乾，看看兩個方法時間相差多少！

👇👇按下圖睇節目實測「快速乾髮術」，為何隔著毛巾吹髮更快乾？👇👇

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洗完頭髮之後亦可用乾毛巾將頭髮包起，輕輕按壓，將頭髮上的水分吸乾，再用風筒吹乾髮絲，就可以大大節省吹乾頭髮的時間！

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