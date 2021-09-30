今年10月萬聖節，「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽登陸荃灣南豐紗廠！展覽分為5大漫畫主題區，細緻還原故事的場景陳設及燈光，在狹窄壓抑的空間中遊走，親自體驗伊藤潤二筆下的恐怖美學世界觀，還有真人比例漫畫主角首次亮相！《香港01》旅遊頻道記者率先入場參觀，想知展覽有哪些「驚」喜打卡位及入場前貼士，與富江過一個「驚」喜萬聖節，即拉落下文睇詳情！



5大故事展區 7個必到「驚」喜打卡位

伊藤潤二的恐怖漫畫以筆觸細膩及精緻複雜的構圖著稱，「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽分為5個漫畫故事主題區，包括《十字路口的美少年》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《沒有道路的街道》及《富江‧鬼屋》，重現漫畫其中一格場景，讓觀眾彷如置身漫畫格之中。

每踏入一個展區，眼前就會出現漫畫當中的重要場景，觀眾可以在空間狹小的展區內聚焦主角的1:1真人比例模型！其中最受歡迎的美女角色富江，更會以2.4米高的怪物造型登場，非常震撼！另設有伊藤潤二的簡介和作品模型展示區。究竟置身其中有多恐怖？《香港01》旅遊記者率先帶你走入展覽，即睇7大不可錯過的打卡位！👇👇👇

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入場睇展覽前必知5件事

今次展覽地點特別揀選空間相對狹小的南豐紗廠The Annex舉行，由於館內通道比較窄，在各個展區拍照時或需要時間輪候。另外，入場時間和人數亦有限制。👇👇👇如何購票及入手限定禮品？按圖看5個入場貼士👇👇👇

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10月1日起至10月31日期間，凡於南豐紗廠消費滿港幣$500，憑即日消費單據（最多兩張）可免費換領南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」期間限定紋身貼紙一套 （共三張）。數量有限，換完即止。

南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」詳情：

地點：南豐紗廠M層 The Annex（荃灣白田壩街45號）

日期：2021年10月1日至10月31日

門票價格：港幣180元（即日起公開發售）



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同場加映：荃灣10大人氣美食 必食爆餡芋泥吐司、秘製藥膳燒賣

睇展覽前，當然要食飽先有力慢慢行！荃灣一向是美食天堂，選擇多到數不完，除了路德圍這個小食集中地外，其他地方亦有很多隱世美味。今次一於等自小在荃灣蒲開的記者為大家精選10間高質美食，包括超鬆軟厚梳乎厘、超人氣藥膳燒賣等，包你唔會中伏！

【1】小廚美食 —— 藥膳燒賣配秘製辣椒油

小店售賣多種小食，必試藥膳燒賣，散發著淡淡的藥材香味，豬肉餡十分彈牙，最緊要記得向老闆娘要求加辣椒油。辣椒油為老闆娘使用獨家配方秘製，不會嗆辣，麻勁較重，當中還有脆粒增加整體口感。

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小廚美食

地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧商場1樓5A號舖

營業時間：星期一至六 11:30-19:30



【2】Aroma Dessert —— 招牌超鬆軟厚梳乎厘

小店供應多款甜品，當中最受歡迎的就是梳乎厘班戟，共有幾種口味，包括焦糖蘋果、士多啤梨、海鹽芝士等。梳乎厘班戟介乎空氣與厚實之間，蛋香味濃，口感非常鬆軟，而且濕度掌握得十分好，味道非常不錯，加上價錢親民，絕對抵食過其他著名梳乎厘班戟店。

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更多飽肚之選，還有爆餡芋泥吐司、日式沾麵、邪惡豬油撈煲仔飯等，即睇全文：荃灣美食最強人氣10大 必食爆餡芋泥吐司、秘製辣椒油藥膳燒賣