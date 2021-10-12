【海洋公園哈囉喂2021】萬聖節當然少不了海洋公園哈囉喂！受到疫情影響，今年哈囉喂雖然沒有鬼屋，但是會改為開放式的驚嚇互動活動，在遊玩過程中隨時有喪屍、嘩鬼嚇大家！記者率先到場直擊5大必睇位！想知有甚麼不能錯過的重點位？即睇下文啦！



海洋公園哈囉喂回歸！（莊堅毅攝）

今年是海洋公園哈囉喂全園祭20週年，因此有不少新搞作。海洋公園哈囉喂2021一共有4大主題，包括「藍妹啤酒呈獻南神莊園」、「20週年追魂館」、「老大街尋兇」和「互動刺激體驗」。

有些活動要到入夜才開放，驚嚇程度倍增！當中「互動刺激體驗」更是今年海洋公園哈囉喂2021重點活動，因應疫情，今年海洋公園哈囉喂沒有鬼屋，但是會改為開放式的驚嚇互動活動，即是在遊玩設施過程中隨時有喪屍、嘩鬼嚇人！

今年哈囉喂設有開放式的驚嚇互動活動，在遊玩過程中隨時有喪屍、嘩鬼嚇大家！（莊堅毅攝）

記者率先到場直擊5大必睇位！想知有甚麼不能錯過的重點位？即睇下文啦！

【1】藍妹啤酒呈獻南神莊園

大家入場後可以先去「藍妹啤酒呈獻南神莊園」打卡，海洋公園哈囉喂2021於海濱樂園廣埸設有巨型萬聖節裝置，包括近5米高的超巨型「南神」。「南神」更會不定時嚇人！還有南瓜兵團同大家影相。廣場中史掛上予多個南瓜吊飾，入夜後會亮燈，驚嚇程度倍增，更有氣氛！

萬聖節最必不可少的便是糖果，如果在海洋公園哈囉喂2021見到「南神莊園」見到南神糖果車不妨問他們「Trick Or Treat？」，可能會收到萬聖節糖果。

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【2】開放式互動活動景點

下午5時後，海洋公園哈囉喂2021夜間驚嚇體驗正式開始，包括「屍襲逃亡」、「陰濕奪寶」、「鬼上身事件簿」、「舞命招魂台」、「屍人大婚」以及「黑暗幻影」等晚間活動，在海洋公園各處都可以玩到。今年哈囉喂設3大開放式的驚嚇互動活動，即是在遊玩設施過程中隨時有喪屍、嘩鬼嚇人！只要買追加門票就可無限次進入這些景點。

陰濕奪寶

大家需要在遊玩過程中完成任務，將地圖蓋印，並要在途中登上橡皮艇，過程有食人族用水槍襲擊，更有機會會濕身！

屍襲逃亡

參加者要隻身一人行入廢城找血清，途中不時有喪屍出沒，在完成任務的同時要避開喪屍的襲擊。

鬼上身事件簿

大家要跟探靈師傅與猛鬼旅行團進入設施探靈，途中小心有嘩鬼出現嚇人！

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【3】舞命招魂台

大家在途經翻天覆地時要注意了，每日入夜後不定時會有鬼魂喪屍出現扮鬼扮馬，鬼界KOL會出現拍vlog，邀請現場觀眾互動跳舞，更會有遊魂野鬼一起快閃勁歌熱舞，萬聖節氣氛超濃！

【4】20週年追魂館

適逢今年是海洋公園哈囉喂20週年，海洋公園推出20週年追魂館。每個主題區都有展出歷年最吸晴的萬聖節服裝，大家可以入場睇展覽。展覽分成中、西、日本及墨西哥4大特色主題區，除了設有亡靈節元素的墨西哥主題區外，更有日本鳥居及中國鬼王地府。

【5】老大街尋兇

來到陰森的香港老大街，大家要破解一宗於1960年代的神秘血案，需要訪問老大街的不同人物，找出真兇。老大街尋兇每晚都有三場，分別是下午5時45分、晚上7時15分及晚上8時45分。

萬聖節限定美食

遊玩期間如果肚餓可以去試下萬聖節主題美食，包括用嘩鬼作為主題的紅桑子杯子蛋糕、小南瓜造型的朱古力紅桑子血橙蛋糕、以棺材作造型的朱古力慕絲蛋糕，海洋公園亦有推出哈囉喂主題特飲，分別是無酒精的「不甘是藥」雞尾酒以及混合了蛋黃酒及雪碧的「鬼影蟲蟲」，搞鬼之餘十分可愛。

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門票詳情

海洋公園哈囉喂2021門票分為哈囉喂普通門票以及景點追加門票，成人普通門票$360，附$60園內電子現金券；3至11歲小童普通門票則需$195，附$30園內電子現金券，可以無限次任玩所有哈囉喂景點。

海洋公園哈囉喂2021景點追加門票則需額外加錢，成人及小童追加門票為$280；智紛全年入場證優越卡持有人追加則需$238；智紛全年入場證—金卡或銀卡、無限FUN入場證、開SUM夏日入場證持有人就要追加$252。追加門票則可無限次進入設有驚嚇互動活動的哈囉喂景點。

海洋公園哈囉喂2021



地點：海洋公園各處



活動日期：（日間及全日驚嚇體驗）2021年10月1日至31日（逢星期二除外）

（夜間驚嚇體驗）2021年10月14至17日、22至24日，以及29至31日



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