【東岸公園主題區 / 打卡好去處】佔地10萬呎的東岸公園主題區正式開放！東岸公園原本是原中環灣仔繞道工程的海濱位置，被優化成為24小時開放的炮台山海岸公園，在公園不但能夠觀賞維港景色，更設有草地、座椅、遮陽設施，當中有不少都是打卡位！《香港01》旅遊記者精選了4個必影打卡位以及整理5個出發前要知的貼士，想知東岸公園有甚麼打卡位和注意事項？即睇下文啦！



東岸公園主題區正式開放！（海濱事務委員會圖片）

東岸公園開放後可以供市民散步、休憩。主題區佔地10萬呎，最重點的打卡位一定是100米長的防波堤，是維港首條向公眾開放的防波堤，海堤延伸出海，市民可以走上防波堤，在上面行走好像走進海中心一樣，可以360度飽覽維港景，在日落時間，在海堤更可以看到超大「鹹蛋黃」，打卡一流！

另外，東岸公園設有草地、座椅、遮陽設施等等，更設有供兒童遊玩的平衡車試驗空間，各位家長可以帶小朋友到公園盡情放電！除了可以休憩之外，亦設有多個打卡位，例如巨型「Victoria Harbour」燈光裝置，入夜後字體更會發光，十分浪漫。😍😍點圖睇東岸公園4大必影打卡位👇👇👇

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東岸公園主題區是寵物友善場地，狗隻只要牽上狗繩就可以進入，而且是24小時開放，各位狗主可以隨時帶毛孩去玩！

不過，原來在東岸公園打卡也有注意位，公園的100米的防波堤小徑兩旁的石屎躉不高，闊度只有大約2至3米，而且沒有圍欄，一不留神隨時跌落海！所以各位家長帶小朋友去時，記得要留意。《香港01》旅遊記者整理5個出發前要知的貼士，大家要多加留意！😍😍前往方法？點圖睇出發前5大必知貼士👇👇👇

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東岸公園主題區已經正式開放，大家可以趁週末去打卡！不過在出發前記得留意以上貼士，而且打卡的同時記得戴好口罩及保持社交距離，

東岸公園主題區



地址：天后屈臣道至興發街



開放時間：24小時開放



交通：於港鐵炮台山站A出口，步行約7分鐘便能到達。



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