【酒店熱話 / 網絡熱話】最近有網民於Facebook群組「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」分享早前入住上環一間酒店的不愉快經歷。在短短的兩日一夜的Staycation裡，竟接二連三發生了多個問題，包括在房內發現上一手住客的底褲！事主數出4點，表示自己真的非常倒霉，希望酒店可以改善和注意。



【1】內部信息混亂

事主表示她和男朋友預訂了可入住24小時的套票，但當日晚上7點半check-in時，職員態度強硬指未能做到，最多只可以翌日下午4點check-out。但事主指訂房前已經向酒店確認過，即使入住日是平日，翌日是假期，依然可以24小時後才退房。但職員依然說不可以，「話第二日完全冇多餘嘅空房」。後來再跟另外一個職員反映，才解決了24小時入住的問題。

（宜必思香港中上環圖片）

【2】房內衛生情況令人擔憂

進入房間後，事主發現洗手盤有兩條頭髮，不過亦沒有小事化大，不過後來外出後接近凌晨一點回到房間，發現掛架上有一條綠色布的物體，然後叫男朋友過去查看，「佢心好大直接拎左（咗）上手，再望多兩眼發現好似係底褲」。不過當時已經夜深，於是就直接扔掉那條底褲，拍照存證後就趕快洗澡睡覺。事主表示，第二天早上到前台跟酒店職員反映後，已經有人立即入房清理。

（宜必思香港中上環圖片）

【3】餐廳職員服務態度有問題

事主早上到餐廳吃早餐時，因為不見桌上有擺放餐具，於是就走到吧枱詢問，「點知職員就『得』埋黎，話送餐嗰時會送埋，叫我哋唔使催」。但事主無辜表示自己只是禮貌地問了一句，「職員態度唔需要咁樣」，不過後來經理亦有走過來道歉。

（宜必思香港中上環圖片）

【4】有房客手持房卡進入房間

事主後來有換到第二間房間，中午時在房內用餐時，突然聽到有人敲門，然後就見到有人想推門而入，當時房門已鎖上並拉上防盜鏈，於是事主就開門查看，怎料門外竟然是一位當天入住的住客，「酒店畀咗房卡佢直接上嚟」。事主估計是酒店沒有更新到事主已經換房，覺得無法接受，「如果我地咁啱出咗去，有另一客人持卡入咗嚟，跟住我地有咩財物損失咁點計」。

（《愛回家之開心速遞》劇照）

事件引起網民熱烈討論，紛紛指事主「好黑仔」，認為「接二連三先係最大問題」、「萬一嗰刻換緊衫或者有咩唔方便緊咁點算？」，亦有人表示曾經有類似經歷，「房間清潔唔掂，廁板有兩滴尿，見到天花發霉，有忌廉在枱上未清潔」。

事主原文如下：

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Staycation熱潮持續，但其實酒店房內暗藏了很多細菌溫床，如果酒店清潔手法不妥，隨時播毒！早前台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒在個人Facebook專頁列出一項外國研究結果，指出酒店房間內最骯髒的16個位置，立即按圖睇睇酒店藏菌陷阱Top16😱😱👇

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