【Staycation靈異事件】最近有網民分享去Staycation時的靈異經歷！事主入住尖沙咀酒店一間高層尾房時，發現床頭櫃突然打開，更發現床頭櫃裹放有一疊可清晰見到人樣的舊式菲林相，認真驚嚇！事主直指：「下次去Staycation可能要抄返兩張聖經放床頭！」



最近有網民分享去Staycation時的靈異經歷。（FB @ 香港 Staycation 酒店交流谷）

最近有網民在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，分享自己和朋友去尖沙咀某間酒店Staycation時發生一連串的靈異事件，開心Staycation變成驚魂夜，相當恐怖！

事主分享，自己上星期去酒店慶祝生日，入住了16樓一間尾房，她本來見到房號是尾房有點卻步，但是因為不想麻煩前台員工便沒有提出轉房要求。在進入房間不久，朋友表示覺得房間有點冷，事主卻不以為意。

事主入住了16樓一間尾房。（unsplash @ AZGAN MjESHTRI）

隨後事主去了洗手間洗手，便開始出現異常狀況，馬桶突然自動沖廁，她嚇得馬上離開洗手間，馬桶卻不斷連續沖廁，事主指：「我哋有少少驚，不過都安慰自己覺得可能係因為當時正值黑雨。」

事主與朋友繼續坐在床上聊天，突然發現床頭櫃竟自動打開，更出現了一疊舊式菲林相，更恐怖是菲林相中可以清晰見到人樣！事主嚇得「彈起身」，拉着朋友逃離房間：「真心會嚇一嚇，真係超恐怖！」

後來前台員工得知事主經歷後，迅速為她們換房，但事主「見過鬼會怕黑」，不敢再留在酒店，更指自己離開酒店後馬上默寫主禱文定驚。最靈異的是，酒店員工事後回到出事房間，卻發現那疊菲林相不翼而飛……

事主事後更表示有陰影：「下次去Staycation可能要抄返兩張聖經放床頭！」

床頭櫃竟自動打開，更出現了一疊舊式菲林相。（Unsplash @ Eunice Stahl）

事主的帖文吸引了不少網民留言，不少人都指事主的靈異經歷超恐怖，表示：「菲林相仲要有人樣好驚嚇呀！」、「黐X線，彈櫃桶有埋菲林相有人樣，我見到應該賴咗屎……」、「好恐怖！走得快好世界」不過有人表示馬桶突然自動沖廁可能是碰巧故障，笑指「鬼去廁所又點會沖廁咁有手尾。」亦有網民教路，指「入房後，如果櫃入面聖經係打開放，就要諗下轉唔轉房喇！」

👻同場加映：Staycation住酒店防撞鬼禁忌👻

雖然大部分網民認為，其實每間酒店都有靈體存在，是否會「奶嘢」就視乎運氣高低，有人貼心提醒，如果想避免撞鬼，嚇到小朋友，就要注意房間號碼，更有酒店員工強調睡前切勿做一件事！按圖即睇網民分享防撞鬼應注意的3大禁忌😱👇👇

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