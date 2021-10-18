【東壩小巴】西貢萬宜水庫東壩小巴專線小巴9A已經開始於假日提供全日服務，有行山客表示感到雀躍。不過，在開始服務的第二個週日，卻有不少網民指小巴班次極少，更有人指自己等了45分鐘仍有300人在等候，最後還是選擇乘搭貴價的士，直指「湊人數夾錢坐綠的仲好！」



最近小巴公司宣佈，由10月10日起，來往北潭涌和萬宜水庫東壩的專線小巴東壩小巴9A會逢周日及公眾假期提供全日服務，由早上9時半至晚上7時都有小巴來往，20分鐘一班車。

在東壩小巴開始於假日提供全日服務的第二個週日，卻有網民於Facebook群組「香港行山路綫及資訊谷」發文批評東壩小巴班次極少，指自己於早上11時到達北潭涌總站，發現已有不少人在排隊等候，但是原來東壩小巴全線只得3部車：「中途好多人離隊改搭的士，我都等咗1個鐘，排4部至上到車，入到去已經12時30分！」

事主更指在北潭涌搭綠色的士入東壩都不用$90，比起每人車費$11.3，但要等超久的東壩小巴，「現場排隊人士湊人數，夾錢坐綠的入去仲好！」

有網民指下午4、5時估計隊尾超過300人在排隊等候。（FB @ Jason Poon）

事主的帖文引來不少網民回應，有人指自己行完山等候東壩小巴等了2個半鐘，他在下午4時半開始排隊，晚上7時才上到東壩小巴，指「天光排到天黑！」更有網民指自己等了45分鐘東壩小巴，估計隊尾超過300人在排隊等候，但不見班次有增加，最後還是選擇乘搭貴價的士，「我最後都係決定要搭『 泥鯭的』走，60蚊一位！」

有網民指在東壩步行至最近的上窰巴士站只要兩小時左右，不少人指不想搭貴價的士又不想無止境地等小巴，寧願步行兩小時。有人指：「3架巴士就差不多，小巴應該全線有8架先頂到！」

詳細原帖：

網民發文批評小巴班次極少。（FB @ 香港行山路綫及資訊谷）

😍同場加映：記者親試西貢4大靚景行山路線😍

西貢一向被譽為「香港後花園」，匯聚多條景色宜人又保留自然景觀的行山路線，是假日放鬆身心的好去處。記者之前走過新手至中級路線，教你一次過行完5條靚景路線！

【路線1】橋咀洲：1小時祕境路線貫穿全島

橋咀洲最有名的除了連島沙洲還有個半月灣，但很多人都不知道其實由兩個景點之間有條可望360度海景的山徑，這條美麗的行山路線有什麼特色靚景？點擊圖片睇睇沿途風景 👇👇

+ 27

想知其他西貢靚景行山路線？立即點擊睇全文 👉👉親試西貢4大靚景行山路線 萬宜水庫、北港竹林夠易行｜懶遊包#20