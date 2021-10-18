【拍拖好去處】在大圍都有日系打卡位，影相必去免費打卡好去處——車公廟體育館！車公廟體育館上年才正式開放，除了是做運動、休憩的好地方外，更因日系庭院風、採用大量落地玻璃，其簡約風的設計而成為打卡好去處！



車公廟體育館上年才正式開放。（資料圖片）

從外觀看，完全想像不到這座日式建築原來是體育館。體育館的外牆主要為清水混凝土，以木地板及白色為主調，有大量休憩空間，而且採用大量落地玻璃和玻璃天花的設計，採光充足，空間感很大。同時因為靠山，所以可在體育館看到山景，與一般康文署體育館風格截然不同，完全不像體育館，也是個影相及拍拖好去處。

採用大量落地玻璃和玻璃天花的設計，採光充足，空間感很大。（政府新聞網圖片）

車公廟體育館在上年9月開放，設有多項設施，包括容納1000名觀眾的主場館、舞蹈室、活動室、乒乓球室、健身室及兒童遊戲室等等，成為區內市民做運動和休憩的好去處。

除了做運動外，車公廟體育館更因日系簡約風的設計而成為最新打卡好去處！4層高的體育館加入了休憩空間和綠化帶，設有開放式通道、中央庭院、平台花園等等，採光十足而且自然簡約的建築風格，跟日本建築師安藤忠雄的作品有幾分相似，因此體育館被網民稱為「港版安藤忠雄建築」。

設有日式中央庭院（IG @ hkdacard）

可以拍出日系風靚相。（IG @ hkdacard）

記者精選了室內和室外庭園打卡位，包括開放式通道、中央庭院等等，讓大家拍出日系風靚相，扮去日本旅行一解旅行癮！

室內長廊採用開放式設計，一改一般康文署體育館「密封盒子」的風格，以簡約的木地板及白色為主調，使用層層透視的設計，採光充足，而且室內設計使用了木條、鋼架、玻璃等等，配合陽光拍攝充滿日式風格，影相超靚！

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至於在室外的庭園及樓梯群也充滿日本特色，外牆使用了「清水混凝土」，即是在混凝土完成後不加其他面材，可以直接看到混凝土的原貌，具有設計光之教堂的日本建築師——安藤忠雄的風格。加上放有不少植物，為庭園增加了日本特色，打卡一流。

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車公廟體育館



地址：沙田沙田頭路10號



開放時間：每日07:00至23:00（定期保養日除外）



交通：於車公廟港鐵站B出口，步行4分鐘；乘巴士到秦石巴士總站下車



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