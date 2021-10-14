【沙田好去處】最近有網民分享沙田雨天過後的美景，並表示「香港都有羅浮宮！」引來不少網民大讚與位於法國的羅浮宮相似，原來這個隱世美景是在沙田禾輋邨！



（FB @ Jacky Wong）

最近一星期不斷下雨，雖然下雨導致大家去郊遊行山的意欲減少，但是落雨都可以有美景睇！最近有網民於Facebook群組「香港風景攝影會」分享在沙田禾輋邨的景色。

這個落雨限定的隱世打卡位其實是在禾輋邨內禾輋商場的頂層，在下雨過後，雨水在天台形成一面天然的巨型反射鏡，反射出禾輋商場的面貌，更是落雨限定的「天空之鏡」

不少網民都表示在雨水反映下的禾輋商場神似法國羅浮宮，因羅浮宮前都有一面巨型鏡子。難怪有網民表示「香港都有羅浮宮！」更有人指：「在香港都可以拍出異國感。」

（FB @ Fox Cheung）

（IG @ appleonly）

趁著這幾天不斷下雨，大家都可以去打卡，拍出偽外國風景照！不過在打卡同時都要保持音量，不要打擾禾輋邨居民。

🍂同場加映：2021芒草季節9大芒草路線🍂

芒草季節為每年10月尾至11月初，說起芒草行山路線，大家可能會最先想起大東山芒草、大帽山芒草，但其實除了在芒草季節可以登山看芒草，市區都有不少易到的芒草打卡地，記者為大家整理9條芒草路線，有大東山芒草、大帽山芒草，以至隱世的鯉魚門石礦場芒草，由入門版到難度版都有！

【1】大東山芒草

入秋後，位處高山的芒草勝地都會先染金，最廣為人知的一定要數到大東山。一望無際的芒草加上爛頭營的石屋都是大家最愛的構圖。以往有不少人攀上爛頭營的石屋拍攝，但謹記千萬別這樣做！那些石屋早已日久失修，即使你沒有破壞屋頂，也可能釀成意外。

大東山芒草



交通：東涌港鐵站旁的巴士總站乘坐3M或11號大嶼山巴士，於伯公坳站下車。沿馬路邊的行人路步行約兩分鐘便到達。



路線：伯公坳 > 鳳凰徑 > 伯公坳



需時：約4小時



難度：4.5/5



備註：大東山並非適合新手行的路線，千萬不要為打卡而貿然行動。山路有大量石級和碎石，必須穿著行山鞋或運動鞋。



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