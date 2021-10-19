【假日好去處 / 農莊】疫情關係無法外遊，但香港其實有不少異國風情的地方。位於西貢的一個有機農莊，有多個打卡位，包括紅色風車擺設，猶如置身荷蘭一樣。最近天氣開始轉涼，放假一於這裡到親親大自然！



（Facebook @ Nature's Harvest 清新地）

「Nature's Harvest 清新地」位於西貢，座落於科技大學附近，面積達11萬呎，環境清幽。園內有多個打卡位，包括紅色及藍色風車，一秒置身荷蘭，因此吸引不少人影靚相。

另外還有一個熱門打卡位，不少人都會坐在這個面對大海的巨型草環上，背對鏡頭拍照，輕鬆成為一張呃Like相。

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農莊不設入場費，但必須參加園內活動才可以入園。莊園會定期舉辦各種工作坊，10月份有自摘香草自製田園pizza、烤甜麵包、甜甜圈製作等。每位收費$155起。

Nature’s Harvest 清新地

地址：西貢白水碗

交通方法：科技大學正門步行10分鐘，附近小巴站旁有農莊的指示牌。

開放時間：星期四至日 09:00 - 17:00（星期一至三休息，公眾假期除外）

預訂：5112 9195（WhatsApp）



😍同場加映：西貢Cafe人氣10大推介😍

西貢是其中一個假日好去處，出名多Cafe，近來新開了許多高質靚靚小店，賣相味道都一流，記者為大家精選了10間Cafe，包括Cocolo Tokyo Cake Factory、柴太郎咖啡店、Little Cove Espresso、Kachimushi、貓粉Coffee Cat、Pan da Café、Let's Jam、Hushush、The Coffee Academics及Cozy Coffee。



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）



【1】Little Cove Espresso —— 必食超靚French Toast

小店是西貢最具人氣的cafe之一，裝修以白色為主調，置有落地玻璃，採光度十足，亦設有室外座位，整體感覺猶如置身於外國。餐廳供應酸種麵包，網民大讚厚薄剛好，烤得外脆內軟。另一人氣餐點是賣相超靚的French Toast，多士充滿蛋香味，配上蜜糖和堅果碎，好味！

😋😋😋想知必食餐點有甚麼，立即按圖睇睇😋😋😋

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Little Cove Espresso

地址：西貢西貢海旁廣場兆日樓地下1-2號舖



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