撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-29 18:16

相信不少人復活節連假都計劃郊遊或遠離市區度過一個愜意的假期，西貢就是其中一個熱門的地點。西貢出名多Cafe，近來新開了許多高質靚靚小店，賣相味道都一流，《香港01》飲食頻道記者為大家精選了10間Cafe，包括Cocolo Tokyo Cake Factory、柴太郎咖啡店、Little Cove Espresso、Kachimushi、貓粉Coffee Cat、Pan da Café、Let's Jam、Hushush、The Coffee Academics及Cozy Coffee。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】Cocolo Tokyo Cake Factory —— 日本製作青森蘋果批

小店在西貢擁有超高名氣，不少人都特地慕名而來。招牌是青森蘋果批，所有食材均來自日本，在當地製作後直接空運到港，員工再將吉士醬擠入蘋果批裡烤焗。網民大讚外皮酥脆鬆化，裡面有粒粒的蘋果肉，非常足料！

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Cocolo Tokyo Cake Factory 地址：西貢海傍街9號地舖 營業時間：星期一至五13:00 - 20:00、星期六至日11:30 - 20:00

【2】柴太郎咖啡店 —— 超可愛柴犬店長

如果你喜愛柴犬，必定要去這間Cafe。小店以柴犬為主題，店內有不少柴犬擺設、照片和插畫，亦有很多可愛的周邊產品發售，更有一隻柴犬店長「柴太郎」不定期當值，想見到牠就要碰碰運氣啦！食物方面，最多人推介的有豐富的All Day Breakfast、薄燒牛肉香蒜辣椒意粉等，咖啡更有柴太郎拉花，超可愛！

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柴太郎咖啡店 地址：西貢市場街11號地舖 營業時間：星期一至五10:00 - 18:00、星期六至日09:00 - 20:00

【3】Little Cove Espresso —— 必食超靚French Toast

小店是西貢最具人氣的cafe之一，裝修以白色為主調，置有落地玻璃，採光度十足，亦設有室外座位，整體感覺猶如置身於外國。餐廳供應酸種麵包，網民大讚厚薄剛好，烤得外脆內軟。另一人氣餐點是賣相超靚的French Toast，多士充滿蛋香味，配上蜜糖和堅果碎，好味！

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Little Cove Espresso 地址：西貢西貢海旁廣場兆日樓地下1-2號舖 營業時間：星期一至日07:30 - 18:00

【4】Kachimushi —— 打卡必去日系小清新Cafe

小店走日系小清新風格，白色的外牆和木系大門吸引不少人在門口打卡。店內空間不大，約有10多個座位。餐廳供應各款飲料和輕食，包括無花果風乾火腿多士、黑松露蟹肉沾醬多士、極黑和牛多士，飲料則有Dirty、Long Black、Flat White等，不想飲咖啡亦可以試試日本和中式茶。

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Kachimushi 地址：西貢市場街35號 營業時間：星期一至五08:30 - 18:00、星期六至日08:30 - 18:30

【5】一起果醬 —— 主打自家製果醬

小店主打自家製果醬，除了搭配麵包、Scone外，還有Ribs和炸雞，配上果醬意外地夾。人氣餐點包括九宮格果醬多士、All Day Breakfast、加入了果醬的飲料等。店內更有售賣一罐罐的jam，可以買回家品嘗。

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一起果醬 Let's Jam 地址：西貢市場街9號地下 營業時間：星期一至五10:00 - 20:00、星期六至日09:00 - 21:00

【6】Pan da Café —— 懷舊港式主題

餐廳放滿70、80年代的古董，包括舊式唱片機、黑膠碟、撥輪式大牛龜電話、收音機、衣車等，充滿懷舊氣息。小店供應多款餐點，包括千層麵、焗田螺酥盒伴煙挪威三文魚、蜜燒豬手肉等，亦有各款甜品如芝士蛋糕、窩夫等。

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Pan da Café 地址：西貢市場街23號地舖 營業時間：星期三至日12:00 - 22:00（星期一至二休息）

【7】Hushush —— 必食威士忌手工雪糕

小店主打手工軟雪糕，口味非常特別，都是坊間少見的味道，例如蘇格蘭威士忌、桂圓野蜂蜜、沖繩黑糖牛奶、冧酒提子雪糕等，網民推薦威士忌系列，認為酒香突出之餘，味道又不會過於強烈，容易入口。除了雪糕外，小店亦供應多款咖啡、朱古力飲品、茶類和果汁，配上雪糕一流。

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Hushush 【分店1】 地址：西貢福民路58-72號高富樓地下33號舖 營業時間：星期三至日10:30 - 18:00（星期一至二休息） 【分店2】 地址：西貢海傍廣場2號金寶閣地下2號舖 營業時間：星期一至二、四至日10:30 - 18:00（星期三休息）

【8】Cozy Coffee —— 兩層高純白Cafe

位於西貢的分店有兩層高，以白色為主調，配以簡單木桌椅，風格簡約。裡面的大書櫃貫通兩層，在一樓望上去樓底超高，戶外亦設有數個戶外座位。Cafe供應多款輕食和咖啡，包括拉絲芝士三文治、龍蝦包配炸薯條、煙三文魚牛油果班尼迪蛋、特色虹吸式咖啡等。

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Cozy Coffee 地址：西貢普通道72-74號地下及1樓 營業時間：星期一至五09:00 - 21:00、星期六至日07:30 - 21:00

【9】The Coffee Academics —— 工業風、咖啡豆塗鴉牆

這間咖啡店在尖沙咀、灣仔、銅鑼灣等地都有分店，位於西貢的這間分店走工業風，店內外都有紅磚裝潢，而外牆更有一整片的咖啡豆塗鴉。餐廳供應多款精品咖啡，包括Dirty Mocha、爪哇咖啡等，亦有各款輕食，例如喇沙大蝦意粉、班尼迪蛋等。

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The Coffee Academics 地址：西貢市場街55號地下至1樓 營業時間：星期一至日08:00 - 18:00

【10】貓粉 —— 貓奴必去兩層高貓Cafe

各位貓奴注意！西貢有一間兩層高的貓貓Cafe，裝修以粉紅色為主調，店內有9隻貓咪，溫馴可愛，在一樓用餐後可上二樓與貓貓玩。小店供應多款輕食和飲料，包括雪糕多士、All Day Breakfast、各款特飲等，飲品更是以貓貓名字命名。

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貓粉 Coffee Cat 地址：西貢普通道54號地下 營業時間：星期一至二、四至日12:00 - 18:00（星期三休息）

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來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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