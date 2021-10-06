Anson Lo《Megahit》WM Hotel取景超靚！跟教主去5大MV取景地打卡

MIRROR成員Anson Lo (盧瀚霆) 發佈《Megahit》跳舞版MV！MV在發佈不足15小時已經超過20萬觀看次數，不少人大讚MV拍得超靚！其實早在8月底時已有人在位於西貢的WM Hotel偶遇教主拍MV，有「神徒」更表示「想去呢間新酒店打卡！」原來香港有不少地方都有Anson Lo拍MV的足跡，想跟教主去打卡？即睇下文睇5大Anson Lo MV取景地！



《Megahit》跳舞版MV在發佈不足15小時已經超過20萬觀看次數（《Megahit》Dance Version MV YouTube截圖）

【1】WM Hotel ——《Megahit》跳舞版MV

早在8月底，已有網民去WM Hotel Staycation時遇到教主拍MV，更指：「非鏡粉看完半個鐘，有衝動入坑變神徒！」在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」內上載相片後，隨即引來大批「神徒」讚好及留言！

（FB @ 香港 Staycation 酒店交流谷）

Anson Lo《Megahit》跳舞版MV發佈後，網民發現其中一個場景就是在地面的禮堂拍攝，指酒店擁有超靚景，更紛紛表示要去這間酒店打卡。除了Anson Lo外，香港有不少酒店都有其他MIRROR成員的足跡，例如富衛1881公館、Rosewood等。

酒店鄰近西貢海濱，共有三座，分別為「天寓」、「海寓」和「山寓」，共有260間房，大部分都設有海景露台。現時率先開放「海寓」三層客房，有63間房可入住。房型共有9款，包括豪華海景露台客房、尊貴海景私人花園客房、尊貴海景天台花園連私人露台客房等。「海寓」頂層更有75米長的露天無邊際泳池，可欣賞180度無敵海景！

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WM Hotel



地址：西貢惠民路28號



電話：2196 6888



【2】杏花邨Esso ——《Megahit》MV

《Megahit》MV發佈不足15小時便已經超過40萬觀看次數，當中有眼利「神徒」發現MV是在杏花邨Esso油站拍攝，整首MV都是由杏花邨Esso油站借出場地取景，油站以紅白色調作為主要顏色，不少網民都大讚MV將香港的油站拍得很有外國風，效果充滿美國風情。

有眼利網民發現Anson Lo新歌《Megahit》MV是在杏花邨Esso油站拍攝，大讚拍得很有外國風。（IG @ mirror_weare）

Esso官方Facebook專頁發文分享MV，更指「係咪估唔到油站都可以成為MV嘅場景呢？」不過油站多車出入，如果各位「神徒」去打卡記得注意安全。

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杏花邨 Esso 油站



地址：柴灣常茂街8號



【3】孫中山紀念館 ——《不可愛教主》MV

港版《大叔的愛》的粉絲一定會聽過片尾曲《不可愛教主》，MV一發佈就有不少人大讚取景地超有古典風。原來MV的大部分取景地在孫中山紀念館，包括MV男女主角相遇以及跳舞情節都是在紀念館的樓梯和純白大廳拍攝。

MV《不可愛教主》的取景地在孫中山紀念館。（《不可愛教主》MV YouTube截圖）

位於中環的孫中山紀念館是法定古蹟，原為香港商人何甘棠的宅第，整個建築行英皇愛德華時期的古典風格。紀念館樓高4層，佔地2560平方米，展出多件珍貴的歷史文物，闡述孫中山先生的生平事蹟。各位粉絲在打卡朝聖之餘不妨到處參觀。

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孫中山紀念館



地址：中環半山區衛城道7號



開放時間：（星期一至三、五）10:00-18:00；（星期六、日及公眾假期）10:00-19:00；（星期四）休息



【4】金魚街 ——《不可愛教主》MV

Anson Lo一向出名怕魚，為了MV到金魚街拍攝《不可愛教主》MV的其中一幕，就算怕魚都在魚缸前行來行去，不少人都大讚教主好專業！

（《不可愛教主》MV YouTube截圖）

金魚街充滿香港本土特色，一條條魚放在充了氧氣的塑料袋中掛在鐵架，走進店鋪更有各式各樣品種的魚，加上藍紅色調的燈光，不時都會有人去金魚街打卡。

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金魚街



交通：於旺角地鐵站A1出口，步行大約10分鐘。



【5】福元湯圓 ——《不可愛教主》MV

在《不可愛教主》MV的最後一幕，Anson Lo在一間糖水店食湯圓，最後隊友Edan更出現成為彩蛋位，有眼利神徒發現是在福元湯圓取景！

（《不可愛教主》MV YouTube截圖）

位於北角炮台山的福元湯圓售賣手工製傳統湯圓，曾經入選《米芝蓮指南香港澳門2021》，「花生湯圓」是招牌之一，咬下去啖啖充滿花生鹹香味的花生粒餡，吸引不少人專誠去食。福元湯圓之後在Instagram專頁表示，「MV發怖後已經收到inbox話想坐教主張枱！」

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福元湯圓



地址：炮台山福元街7號利都樓地下I-1舖



電話：31060129



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《大叔的愛》雖改編自日本同名劇集，但是加入了很多香港元素，十分貼地！大澳作為其中一個取景地，是香港人熟悉的景點，拍得非常唯美之餘更不失香港味道！劇集雖已經尾聲，但是粉絲仍可把握機會朝聖！👇👇👇大澳獨有棚屋景😍按圖看斯人地方靚景及招牌飲品👇👇👇

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