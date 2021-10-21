室內好去處｜新蒲崗3,800呎室內射箭場　設2款體驗班及任玩放題

【室內好去處】相信射箭活動大家都比較少接觸，除了在各大宿營或渡假營設施內可以一試射箭外，平常很難有體驗射箭的機會。不過記者發現香港其實也有室內射箭場！而且地點方便，佔地3,800呎，可以體驗兩種不同的射箭樂趣！



（圖片來源：昇準射箭場 Facebook）

位於新蒲崗的昇準射箭會開業只有短短一年，但設備齊全，佔地3,800呎，有不少忠實粉絲。

場內共設12條18米長靶道，可以多人同時遊玩，射箭可選傳統弓箭或反曲弓兩種。昇準射箭會同時也開設不同射箭課程，最平$150可以體驗1小時，課程套票最平可以$162.5體驗1小時45分鐘，一對一私人課程亦有提供。所有課程也設有青少年及兒童級別。

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有射箭經驗的大家也可以購買個人練習套票，有月票、8小時及16小時套票，Walk-in個人練習收費則為$60/1小時。

（圖片來源：昇準射箭場網站）

在體驗課後也可在場內玩不同桌上遊戲，昇準射箭會也會不定時舉辦特別活動如射氣球贏獎品等。

昇準射箭會

地址：新蒲崗雙喜街5號福和工業大廈10樓全層

營業時間：14：00-20：00 （星期一至五）10：00-19：00（星期六日及假期）



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【室內好去處】放假先嚟落雨？不想留在家中悶悶不樂，不妨帶同小朋友一起去室內遊樂場放電！今次記者整理8個香港室內遊樂場，不少面積和空間都夠闊絡、而且玩樂設施多元化，無論大人或小朋友都可以一齊玩，訓練體力和創意！其中，收費最平只需$188可玩足4小時，性價比極高！



（文章內提及之價格，以發稿日期為準，排名不分先後）



【1】香港樂高®探索中心 —— 3萬呎樂高世界必玩機動遊戲

室內好去處之一的尖沙咀K11 MUSEA的香港樂高®探索中心，佔地30,000平方呎，設有10個主題園區，包括超過100萬塊積木砌成的迷你天地，兩款超人氣機動遊戲魔法轉盤及古堡歷險、4D動感體驗等，大人小朋友都可以置身在樂高世界中！指定日子 門票為港幣$240/3小時；另設港幣$799平日通行證及港幣$1,099全年通行證。

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香港樂高®探索中心

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

查詢電話：2143 7300



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