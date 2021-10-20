愉景灣好去處｜愉景灣設全港最新超大溜冰場！最平$60玩7小時

【愉景灣好去處】愉景灣向來都是非常適合在週末來個本地小旅遊的地方，除了在沙灘散步游水外，下次去愉景灣可以多個選擇，試試在愉景灣溜冰場溜冰。愉景灣溜冰場面積全港最大，而且最平只要$60/人最多可玩7小時！溜冰場亦有推出不同活動，本月底更會有萬聖節活動可以玩。



（圖片來源：網絡圖片）

位於愉景灣的DB Ice Rink愉景灣溜冰場於今年5月開幕，人流不算十分多，而且面積達1593平方米，是全港目前最新的溜冰場。愉景灣溜冰場內設有大型電視和燈光設備，冰場亦按照國際賽事規格設計，相信可以好好享受溜冰時光。

（圖片來源：網絡圖片）

愉景灣溜冰場設有不同時段，分為公眾時段及溜冰學校時段，亦設有愉景灣居民限定場次。愉景灣溜冰場收費最平只要$60/人，最多可以玩到7小時！愉景灣溜冰場假日收費為$70-80/人，性價比非常高。

（圖片來源：IG@db.icerink）

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愉景灣溜冰場提供溜冰、花式溜冰及冰球等課程，教練人數亦不少。

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愉景灣溜冰場定期亦會推出不同活動。在10月29日至31日期間將會推出萬聖節活動，場內會有萬聖節佈置，教練和職員亦會化成啤鬼派糖！客人更可以作萬聖節打扮參加穿著比賽贏獎品，同時也可獲入場禮品。

在10月30日的萬聖節活動公眾時段會舉辦嘩鬼螢光派對，到時會有不同螢光顏料供應玩樂。入場門票大小同價，已包括租用溜冰鞋費用。

DB Ice Rink 愉景灣溜冰場

地址：大嶼山愉景灣愉景廣場C座地下

電話：22340187

公眾溜冰 : 10:00 - 13:00（星期一三五）、10:00 - 17:00（星期四）

＊每時段人數上限為150人

＊特別加開場次請參考愉景灣溜冰場Facebook或IG



同場加映：灣仔分域碼頭年底清拆！最後機會朝聖多個復古打卡位 具昔日情懷

灣仔分域碼頭年底清拆，這個中環及灣仔一帶當中很有歷史色彩的景點，極具昔日殖民地時代特色。灣仔分域碼頭充滿復古味道，桌椅、餐廳、髮廊等都保留著當日的樣貌。不過在本年年底灣仔分域碼頭將會清拆重建成消防局，想朝聖和打卡記得要把握最後機會了。



（圖片來源：IG@kntphotos）

位於灣仔的分域碼頭是殖民地時代各地水手抵港時的第一個下腳點，整棟建築保留了舊式香港商場及英式建築設計的特點，可以令人如同穿越到過去一樣。灣仔分域碼頭於1953年搬遷至現址多年來屹立不搖，處處充滿復古感，打卡一流。

（圖片來源：IG@lingling427）

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