渡假屋推介｜西貢人均$200住無敵海景房　歎海鮮餐/BBQ！設多人房

【渡假屋推介】位於西貢的渡假屋依山臨海，人均最平$200即可入住無敵海景房，而且如獨立屋般的設計，價錢實惠又夠靚，包海鮮餐之餘，也可參加歷奇訓練、獨木舟浮潛、室內射箭等活動！



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2/8/12/28人房型 歎盡無敵大海景

位於西貢大網仔路的渡假屋其實是賽馬會西貢戶外訓練營，鄰近西貢郊野公園，佔地超過18,000平方米。西貢渡假屋營地主要建築群依山沿海岸線而建，基本上大部分房間都是背山面海，隨時歎盡無敵大海景！

西貢渡假屋營地的房型分為2人客房、8人客房、12人標準客房、12人特選客房及28人複式客房。

西貢渡假屋除了二人房是單人床，其他房型的睡房採用碌架床設計，設有獨立洗手間和電視機，還有免費Wi-Fi，不怕「與世隔絕」！

基於政府的防疫措施，現時西貢渡假屋營地的12人特選房只可入住 4人；8人房、12人標準及28人複式房則可入住8人。還有一點要留意的是，除了家庭成員，所有房型均不可男女同房，亦不設加床服務。👇👇即睇西貢戶外訓練營房間環境👇👇

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營舍活動：獨木舟浮潛/戶外攀石/創意烘焙

要過一個充實的假期，當然要參加一些平時少玩、少接觸的活動！西貢戶外訓練營會舉辦各式各樣的戶外活動，例如考驗身手的歷奇訓練，體驗戶外攀石、高空游繩等刺激活動，亦可參加紅樹林生態探索，親身接觸大自然生態；想一班朋友開開心心玩水上活動，齊齊參加獨木舟浮潛（收費每位$250）就最適合！

來到西貢當然要試玩獨木舟浮潛！（圖片來源：西貢戶外訓練營 ）

想靜態一點，西貢渡假屋營地的教學廚房會不定時舉辦烹飪班，意粉、朱古力曲奇和蝴蝶酥都有得學！提提大家，各項活動均設額外收費，亦有參加人數限制，去玩之前記得要先向營地查詢及預約！營地內還有很多不同類型的設施，包括體育館、室外泳池、空中花園、體感遊戲室等。👇👇即睇西貢戶外訓練營設施👇👇

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膳食方面，西貢渡假屋營地提供12位起的團餐，一般營地膳食費用為：早餐$20起、午餐及晚餐$36起、燒烤$47起、糖水每位$15。如果想吃豪華一點，可以預訂$3,798起的12人海鮮套餐，有陳皮蒸鮮鮑魚及金銀蒜粉絲蒸扇貝等，記得要在入營前14日預訂！

另外，西貢渡假屋營地設有大型燒烤場，與朋友來一場充滿中學宿營回憶的BBQ都無難度！BBQ套餐分為4款：燒烤餐、經濟燒烤餐、素食燒烤餐及輕食燒烤餐，價錢由$47/位至$98/位不等。

（圖片來源：西貢戶外訓練營 ）

西貢渡假屋營地不時會在社交網站上公佈預訂優惠，有興趣的朋友記得要多加留意，盡早計劃行程喇！

房間收費：

2人客房：$310起（註冊非牟利團體）、$400起（私人／工商機構）

8人客房（兩間4人睡房、客廳）：$640起（註冊非牟利團體）、$800起（私人／工商機構）

12人標準客房（兩間6人睡房、客廳）：$960起（註冊非牟利團體）、$1,200起（私人／工商機構）

12人特選客房（一間12人睡房、客廳）：$1,200起（註冊非牟利團體）、$1,440起（私人／工商機構）

28 人複式客房（一間12人睡房、兩間8人睡房、客廳）：$2,800起（註冊非牟利團體）、$3,360起（私人／工商機構）



賽馬會西貢戶外訓練營

地址：西貢大網仔路256地段

電話：2792 2727

入營時間：每日下午3時至翌日下午1時

交通方式：由西貢巴士總站乘搭94號巴士於「西貢戶外訓練樣」下車；從西貢市小巴總站乘7號或9號綠色專線小巴



同場加映：西貢5間露天餐廳Cafe推介！

西貢一向給人慢活、悠閒的感覺，而且區內不乏特色露天餐廳，就等記者為你精選5間愜意高質餐廳，包括Little Cove Espresso 、Padstow Restaurant & Bar 、泰道、Orca及The Coffee Academics，由咖啡店、西餐到泰菜都應有盡有！



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）



【1】Little Cove Espresso —— 必食超靚French Toast

小店是區內最具人氣的Cafe之一，裝修以白色為主調，置有落地玻璃，採光度十足，亦設有多個室外座位，整體感覺猶如置身於外國，可以帶埋寵物歎世界！餐廳供應酸種麵包，網民大讚厚薄剛好，烤得外脆內軟。另一人氣餐點是賣相超靚的French Toast，多士充滿蛋香味，配上蜜糖和堅果碎，好味！

😋😋😋想知必食餐點有甚麼，立即按圖睇睇😋😋😋

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詳細地址及更多露天餐廳推介，即睇全文：西貢5間露天餐廳Cafe推介 開揚Cafe／無敵海景打卡／狗狗好去處