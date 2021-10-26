灣仔Pier1929x香港航空首個航空主題下午茶　送來回機票+餐具禮包

【Pier1929下午茶】「幾時有得去旅行？」相信是不少香港在這段時間最大的心聲，在未可以去旅行之前，香港航空將首次聯承灣仔超人氣下午茶專門店推出全港首個以航空為主題的下午茶讓香港人可以止止旅行癮！不但使用飛機專用餐箱、還設有多個超像真打卡位，如登機閘口、通道等，而且可以帶走商務客艙下午茶餐具禮盒，更有機會獲得來回機票！



登機閘口非常逼真。（圖片來源：香港航空、Pier 1929）

香港人向來超愛去旅行，雖然現時仍受疫情影響無法外遊，不過香港航空將首次聯承Pier 1929於11 月 1 日至 12 月 17 日推出全港首個以航空為主題的Fly-teacation下午茶，設有多個超像真機場打卡位，營造出去旅行坐飛機的氛圍。包括有顯示來回飛機班次著陸時間的航班班次表、登機通道、登機閘口以及去旅行必打卡的閘口目的地展示牌等等，相信必定可以勾起大家去旅行的回憶。

航班班次表。（圖片來源：香港航空、Pier 1929）

閘口目的地展示牌。（圖片來源：香港航空、Pier 1929）

是次由Pier 1929推出的Fly-teacation下午茶以航空為主題，精選不同地方的特色名物製成多款鹹甜點。包括東京富士山柚子芝士蛋糕、台灣珍珠奶茶慕斯杯、韓國甜甜棉花糖酒（不含酒精）、泰式冬蔭功芒果蝦多士、大阪章魚燒炸飯球及京式煙鴨胸迷你漢堡包等，更另有不同鹹甜點可免費添食。下午茶更特別使用機上存放乘客膳食的專用餐箱，令旅行感更強！

Fly-teacation下午茶。（圖片來源：香港航空、Pier 1929）

享用下午茶後，可免費獲贈香港航空精美商務客艙下午茶餐具禮盒兩份，當中包括多款曾在機艙上使用過經消毒處理過的餐具，別具紀念價值。而且凡惠顧下午茶後並保留單據，即有機會免費獲贈香港航空送出香港往返大阪或札幌的經濟客艙來回機票各兩張（名額兩個），亦可透過稍後將在Pier 1929 Facebook 專頁公佈的遊戲贏取免費機票。

以飛機專用餐箱盛載的Fly-teacation下午茶除了可以堂食外，在聖誕節前夕更會推出外賣套裝，大家可以把飛機專用餐箱和一系列以機艙為主題的餐具帶回家。

香港航空xPier 1929全港首個Fly-teacation下午茶

地址：灣仔渡輪碼頭2樓

電話：3188 9677

供應日期：2021年11月1至12月17日

供應時間：14：30-16：30及17：00-19：00

收費：$698/兩位用（另收加一服務費）

預訂網址：https://inline.app/booking/pier/1929

