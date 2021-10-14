觀塘美食｜新開超靚泰國餐廳　文青風裝修！人均$124嘆鳥籠下午茶

【觀塘美食】最近觀塘新開餐廳「ThongLor No.9 東羅泰館」主打特色泰菜，餐廳以曼谷異國風情裝修，很有泰國文青Cafe的感覺，打卡一流！



東羅泰館位於觀塘裕民坊，最近才正式開張。（東羅泰館圖片）

東羅泰館位於觀塘裕民坊，最近才正式開張。餐廳以曼谷東羅風格裝修，以深綠色的磚牆作主調，牆邊懸掛起金屬鳥籠，戶外位置放置了貴妃藤椅和綠色大葉植物天堂鳥讓大家打卡，超有泰式風情。由門口到店內處處都是打卡位，不用飛去泰國都感受到在泰國旅遊的悠閒。

東羅泰館提供多款泰式美食，而東羅風情下午茶是餐廳精選美食，泰式tea set包含多款獨特鹹甜點，包括一口香煎鵝肝多士、東羅泰式炸蝦卷、迷你煙三文魚牛油果撻等，甜點就有泰式芒果糯米飯、馬卡龍迷你巧克力，更有花茶和泰式咖啡。

這款泰式tea set用曼谷東羅區特色的文藝金屬風鳥籠盛載，十分適合打卡！

除了下午茶外，泰式特調飲品也是餐廳主打之一。當中手作花香斑蘭藍蝶豆花茶加入蝶豆花後出現漸變色效果，打卡必點！另外還有提供芒果青檸薄荷特飲以及手作氮氣冷泡檸檬茶。

東羅泰館亦有提供多款泰式特色小食、主食、粉麵，包括蕉葉烤焗香辣魚扒配泰式酸辣醬、泰館大蝦藍青口冬蔭功湯粉、泰館香茅椰汁白咖喱雞、脆皮豬頸肉伴自家製芒果辣椒醬等等。除了主食和特色小食之外，亦有提供甜品，手作椰香奶凍用手作椰香奶凍和新鮮椰奶製作，充滿泰式風情。

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ThongLor No.9 東羅泰館



地址:觀塘裕民坊 YM2 309 舖



電話: 3618 8200



營業時間: (星期一至日) 11:30-22:00



😍同場加映：如置身日本、設榻榻米的太子Cafe😍

節目《宵夜燒到過埋夜》每集都會介紹香港不同美食，最近主持之一的梁祖堯邀請了羽球運動員謝影雪、鄧俊文做嘉賓，而他們在節目中介紹的餐廳就是位於太子的悄悄食堂，不少觀眾大讚餐廳超有日本風！餐廳的整體以木系同和風設計為主，大部分都選用了木傢具，空間感十足。店內除了有日式座位外，亦有多個榻榻米坐位，每張枱都會有塊布隔開，私隱度非常高，打卡也十分有日式風格。

👇👇👇點圖睇悄悄食堂環境相👇👇👇

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