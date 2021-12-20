宿營好去處2021｜7大熱門營地推介最平$130！海景獨立屋/星空露營

【宿營好去處】難得的周末不想留在家中無所事事？不如約齊朋友去兩日一夜宿營之旅，尋找青春的回憶！香港不少度假營地近年經過重新修繕，變得新淨企理，加上多項刺激好玩的玩樂設施，可以挑戰歷奇活動、高空繩網、水上活動等，今次推介的宿營好去處分別位於梅窩、大埔和西貢，最平人均$130，即拉落下文睇介紹！



宿營好去處【1】270度無敵景觀！海景房$240起 設懶人露營區+BBQ

摩星嶺青年旅舍除了提供一般宿舍床位及房間外，更有海景雙人房，能夠盡情觀賞絕美日落！同時可以在炮台口改建的270度觀景台欣賞維港美景及觀星，還有露營區並提供各種營具，更有專人幫手搭營﹐最適合懶人、一大班朋友及一家大細！

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宿營好去處【2】梅窩渡假屋：人均$130住豪華海景房

位於大嶼山梅窩渡假屋於2018年經過翻新重開，所以梅窩渡假屋設施新淨，ViuTV節目《調教你MIRROR》及劇集《男排女將》都是在這裡取景，有不少MIRROR的足跡，鏡粉必去！度假營更設有超大天台，可以看到無遮掩的無敵海景，到黃昏時候還可以睇日落，十分寫意。

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宿營好去處【3】大埔訓練營：落地玻璃靚景房、8.5米高空繩網

大埔歷奇訓練營於今年3月完成重建工程，佔地近60,000呎的營地可以容納177個宿營位，人均約$147即可入住新淨企理，面對開揚森林景觀的靚景房！營地同時增設多項刺激好玩的玩樂設施，入營大玩歷奇活動、高空繩網、AR攀石及AR閃避球等，適合一班朋友齊齊挑戰膽量和身手！早前歌手許廷鏗拍攝ViuTV節目《AH佛真·惜玩》都是在這個營地取景！

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宿營好去處【4】西貢獨立屋度假營：無敵海景房、歎海鮮餐/BBQ

位於西貢的渡假屋依山臨海，鄰近西貢郊野公園，佔地超過18,000平方米，人均最平$200即可入住無敵海景房！而且營地如獨立屋般的設計，價錢實惠又夠靚，包海鮮餐之餘，也可參加歷奇訓練、獨木舟浮潛、室內射箭等活動！

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宿營好去處【5】大嶼山渡假村：星空露營、土窯烘焙手作麵包

位於大嶼山的渡假村在2009年開幕，設計上採用自然採光、空中花園及清水牆等元素，景觀開揚，營造出舒適悠閒的氣氛。除了可以玩多項刺激的歷奇活動，包括室外攀石、緣繩下降、射箭等，還可以親手體驗土窯煮食和大澳文化生態導賞遊等，入住多人房人均最平$160，適合一家大細入營玩兩日一夜！

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宿營好去處【6】南丫島超罕見湖畔露營 設營具租借/熱水淋浴室

位於南丫島中部的超罕見湖畔營地，可以自選宿營或者露營，在遠離城市的大自然中一邊體驗露營的樂趣，一邊欣賞大自然的絕色美景。營地更設有豐富的水上及陸地娛樂設施包括有直立板、獨木舟、天然攀岩、野外定向等等，遊客可租借燒烤及主食用品，簡直是樣樣俱全的Glamping好去處！

詳細介紹及收費：露營地點推介！南丫島罕見湖畔露營$120起 設營具租借/浴室/BBQ

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宿營好去處【7】馬灣隱世渡假屋

馬灣除了挪亞方舟之外，其實還有一個隱世渡假屋——馬灣太陽村莊！坐落在休閒舒適的自然環境中，裝修新淨且色彩繽紛，成為不少本地遊客體驗酒店以外的Staycation好去處！住宿方面，有2人至8人住宿可供選擇，房間設有獨立浴室及個人儲物櫃，備有無線上網服務，方便又貼心！

除了有踩單車環島遊，又可以前往周邊隱世沙灘及太陽館，適合一家大細或三五知己來一趟休閒之旅！馬灣渡假屋頗受本地旅客歡迎，因此建議大家盡早預約，預約方式可到官方網站查詢。

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馬灣太陽村莊

地址：馬灣體育路14號太陽館

電話：8201 1122



交通方法：

渡輪：由中環2號碼頭或荃灣碼頭前往珀麗灣，船程分別是25分鐘和15分鐘，下船後步行12至15分鐘。

巴士：循環巴士服務NR338由中環2號碼頭前往珀麗灣，在基慧小學下車後，往車尾方向步行約5-8分鐘。

