大嶼山渡假屋人均$160住私人露台房！空中花園露營/歷奇/土窯烘焙

【大嶼山渡假屋】位於大嶼山渡假屋設計上採用自然採光、空中花園及清水牆等元素。可以玩多項刺激的歷奇活動，包括室外攀石、緣繩下降、射箭等。入住多人房人均最平$160！



（圖片來源：香港基督教女青年會梁紹榮渡假村）

空中花園草地露營 體驗土窯手工烘焙

位於大嶼山南區的渡假屋是香港基督教女青年會梁紹榮渡假村於2009年完成翻新工程，建築物採用自然採光，設有空中花園，更會不定時在花園草地舉辦露營活動，體驗遠離繁囂的星空大草地露營，而且配套齊全，還有導師教授基本知識和禮儀，不用霸位，不用同人迫，最適合露營初學者！

另外，營地提供土窯煮食工作坊，參加者可以使用營地獨家的土窯製作手工麵包、薄餅等，聖誕節期間還有機會親手整薑餅人！土窯出爐的麵包帶著相思木的柴香味，而且由自己親手製作，獨一無二的味道不論對大人或小朋友都是難得的體驗！營地活動需要提前預約申請，如有興趣參加，可以留意官方網頁或Facebook專頁的最新消息！

設2人/4人/8人房 人均最平$160！

營地提供2人/4人/8人房，所有房間均設有私人露台及獨立浴室。除了2人房，其他房型都是碌架床設計，不設加床服務。收費方面，4人房價錢為$640，4人家庭入住人均最平$160！但要留意，營地規定最少訂房數目為兩間8人房或兩間4人房或四間2人房，最好約齊家人或者朋友一起去！（留意疫情期間，8人房只可4人入住，以4人房價錢收費！）

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膳食方面，除了多人圍餐外，餐廳亦提供「大嶼風味宴」，品嚐龍崗白切雞、蝦醬蒸腩肉、清蒸海上鮮等特色美食，又可以與朋友預訂BBQ套餐，享受宿營的樂趣！提提大家，如果需要預訂膳食，最遲要在營期前一個月， 填妥申請表向渡假村申請。

（圖片來源：香港基督教女青年會梁紹榮渡假村）

房間收費：

2人房：$356／間（優惠團體）、$408／間（私人／一般團體）

4人房：$544／間（優惠團體）、$640／間（私人／一般團體）

8人房：$544／間（優惠團體）、$640／間（私人／一般團體）（疫情期間，8人房只供4人入住，價錢以4人房收費至另行通知）



交通方式：

水路：從中環港外線6號碼頭乘新渡輪往梅窩碼頭，於梅窩碼頭乘1號、4號或3M號大嶼山巴士，約15分鐘即可直達度假村。

陸路：於東涌市中心乘搭3M號大嶼山巴士，於度假村門口巴士站下車；11號或23號大嶼山巴士於東涌路及嶼南路的迴旋處下車，向梅窩方向步行2分鐘。



香港基督教女青年會梁紹榮渡假村

地址：大嶼山南區䃟石灣10A

電話：2980 2321

入營/離營時間：下午3時（入營日）；下午1時30分（離營日）

預訂方式：於渡假村網頁下載「訂營收費及申請表」，填妥後以電郵或傳真或郵寄方式交回渡假村。

