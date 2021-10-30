青衣自然徑由發展商斥資1,700萬元重建，並獲政府列為香港首個市區邊緣公園。

長度：4公里 時間：2小時



這段徑的起點和終點都在青衣長亨邨毗鄰的寮肚路，沿路環繞青衣島西北面的山嶺，更用了顏色鮮明的石塊砌成，平坦易走。

點擊下圖看清青衣自然徑特色風光👇👇👇

+ 11

這段自然徑，讓大家放眼欣賞沿路顏色鮮艷奪目的叢林。這兒種植了1,500棵樹木，遍植的灌木叢更超過1萬平方呎，當中包括常見的簕杜鵑、馬纓丹、洋紫荊等。除了欣賞自然徑的植物和山水景緻外，還可以在山頂的涼亭欣賞美景。青衣自然徑十分適合一家大小一同享受郊遊樂，呼吸一下新鮮的空氣。

導賞點：

1. 青嶼幹線訪客中心

在荃灣乘96號小巴可前往訪客中心，裡面介紹了青嶼幹線的資料，相關的模型、照片、展覽等，簡介青馬大橋的興建過程和機械核心計劃。*（為配合翻新工程，青嶼幹線訪客中心於2021年10月7日起暫停開放，直至另行通知。在此期間，青嶼幹線觀景台會照常開放。）

【關於青衣自然徑4件事】

+ 6

相關文章：青馬大橋最佳拍攝位！1.5小時行完青衣自然徑再睇紅葉｜懶遊包#7

2. 觀景亭

整條青衣自然徑有四個觀景亭，遊人可欣賞宏偉的青馬大橋及汀九橋，遠眺馬灣和大嶼山東北一帶的秀美景色。

設施：長達1,200呎的扶山欄杆、涼亭、野餐桌、長椅及設計獨特的路牌。



交通資料：

起點：乘搭九巴42M號（於港鐵荃灣站上車）、專線小巴407號（於瑪嘉烈醫院上車），在長宏村站下車，或乘搭專線小巴405號（於港鐵荔景站上車），在長亨村站下車後，沿屋邨後方斜路上山，約5分鐘後便到達自然徑入口。

終點：於青華苑站乘搭巴士或專線小巴往各區。



🌅同埸加映：全港7大市區天空之鏡🏝️

自從打卡熱點西環碼頭「封區」後，港人少了一個影「天空之鏡」的地方，最近就有網民發掘到新的打卡好去處，原來同樣位於港島的堅尼地城海濱長廊都可以影到超美的天空之鏡！不用落雨就可以影到天空之鏡的效果，大家可以趁好天去影靚相！👇👇🏝️唔使落雨都可以影到！點圖睇香港7大市區天空之鏡👇👇👇🌅

+ 20

想知其他市區天空之鏡？即點👉👉👉全港7大市區天空之鏡 堅尼地城睇日落 迪欣湖、南山邨打卡必去

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：青衣自然徑】

【野Guide】多元化網上雜誌平台！以【香港人視野・香港人足跡】的理念去探索世界，俾喜歡行山露營、運動跑步、綠色生活、生態保育同深度旅遊嘅你！