大圍行山｜紅梅谷自然教育徑易行啱一家大細　短遊遠眺沙田望夫石

撰文：野外動向 HK Discovery
出版：更新：

紅梅谷自然教育徑位於獅子山郊野公園內，初段較為陡峭，然後緩緩向上，但路程甚短，所以亦適合一般郊遊人士。每年五、六月，滿谷都是嫣紅的水楊梅，因而有「紅梅谷」之稱，而且由於鄰近望夫石，紅梅谷一帶的晨運客與遊人都絡繹不絕。
長度：1.3公里　時間：1小時

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紅梅谷自然教育徑的起點位於燒烤場。取此道而行，不久便可遠眺大圍一帶的住宅大廈，市區與郊野只在咫尺之間。初段仍可聽到市區的車聲，但愈深入叢林，環境便愈寧靜，給都市人優悠自在的感覺。途經一段引水道，可遙遙望見高五百三十二米的針山。再往前走，不久可遠望著名的望夫石。 山徑到此便是終點，沿著指示牌，便可沿捷徑回到起點處。

導賞點：望夫石

望夫石原為一塊矗立於山崗上的巨石，高約三十呎。由於形狀甚似一個揹著小孩的婦人，所以引發一段傳說：古時一位婦人，丈夫出海打魚久久未返，所以每天都揹著小兒登山遠眺，卻不知丈夫早已葬身大海。上天有感她的毅力，就把婦人化為岩石，讓她與丈夫團聚。從地質學來說，望夫石是一塊突石，幾經風化慢慢變成這樣。從徑上遠看，石頭的確像婦人觀望，十分有趣。

設施：資訊牌、涼亭、燒烤場、洗手間。

紅梅谷自然教育徑（郊野樂行網站截圖）

交通資料

起點：可從大圍經紅梅谷路步行前往；或乘搭九巴81C號（於港鐵尖東站上車）、281M號（於港鐵九龍塘站上車）或任何經獅子山隧道的車輛，在世界花園站下車，步行往自然教育徑入口。

終點：同上。

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：紅梅谷自然教育徑

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