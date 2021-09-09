荃灣行山｜川龍家樂徑易行短程眺望青衣　適合親子郊遊順道飲早茶

川龍家樂徑是全港最短的家樂徑，但景觀甚佳，十分適合到川龍品茗的一家大小，可順道到此一舒筋骨。

長度: 0.4公里 時間: 0.5小時



川龍家樂徑位於荃錦公路旁，由川龍村往荃灣方向下行，不用五分鐘便會到達川龍燒烤場，亦即是川龍家樂徑的入口及出口處。

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此徑的起點有一木門牌，穿過後便被大片的植林區所包圍，這裡種植的以紅膠木為主，高大的樹木為遊人提供蔭涼的環境。沿途有一些樹木名牌，為大家介紹除了植林以外的樹種。

緩步走上梯級，很快便到達一個觀景台，欣賞優美景色。過了觀景台，便是往下走的石級路，這裡的植被以竹叢為主；看到健身設施，亦即是此徑的終點。

導賞點：觀景台

川龍家樂徑有一觀景台。這裡可以看到荃灣、青衣、汀九橋、青馬橋等近景，而天清氣朗時，便可遠眺香港島的扯旗山、南丫島、大交椅等。

設施：資訊牌、涼亭、燒烤場、洗手間、觀景台。



川龍家樂徑（郊野樂行網站截圖）

交通資料

起點：乘搭九巴51號（於港鐵荃灣或荃灣西站上車）或專線小巴80號（於荃灣川龍街上車），在川龍站下車後，步行往川龍燒烤場。

終點：同上。



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：川龍家樂徑】

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