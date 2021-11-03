【Staycation中伏】最近有網民於Facebook發文，指自己與朋友到鴨脷洲某間船屋Staycation時，卻連環遇到受氣經歷，不但船上有木蝨、曱甴外，有一半人去完staycation後竟然離奇同時發燒，事主更直指：「簡直係畀錢受罪！」



（FB @ 香港 Staycation 酒店交流谷）

最近有網民於Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，指自己與朋友一行六人花$5940到鴨脷洲某間船屋Staycation，卻連環遇到受氣經歷。

事主指要到船屋首先要搭接駁船，船程大約1分鐘，但就要每人額外多收$15。她亦指船屋上諸多規矩，例如要自己還原用品、扔垃圾、洗乾淨碗碟，否則會收$500清潔費，而且船家態度差，對他們不太有禮貌，更曾在電話對話中呼喝他們。

事主亦指船屋上不少設備故障，除了電視壞，主人房的浴室和洗手盆的出水量都係極少，不能洗手、洗頭之餘，後來更被迫用支裝水洗面刷牙。

（FB @ 香港 Staycation 酒店交流谷）

事主更續指船上的衛生極差，5位朋友連同自己都被蝨咬，全身出滿紅點，而且十分痕癢，船上更出現曱甴，她直指：「簡直係畀錢受罪！」

後來事主退房後，竟有一半人離奇同時發燒，都有頭痛、想嘔的徵狀，她指自己相信有鬼，指「去完周身唔聚財！」，懷疑「撞邪」，事後他們查日腳（利用通勝查撞鬼原因），發現「真係有嘢，仲講到明係水上，好準！」她挪揄：「信有鬼嘅、鍾意刺激，可以去試試，因為真係好邪！」

事主對是次船屋staycation經歷感憤怒，事後直指「畀錢受氣！」又指「如果係幾百蚊一晚我無嘢好講，一晚差唔多六千蚊，住酒店都得！又乾淨、又唔使執垃圾做清潔，最緊要有水沖涼！」

事主的帖文引來不少人回覆，有網民指同情事主的遭遇，直指中伏：「唔使錢都唔去！」、「好恐怖！如果帶左小朋友去真係多等佢地唔少！」、「咁都要$6000？$600就差唔多！」更有不少網民齊貼酒店預訂平台網頁，指$6000可以住到其他質素好的酒店staycation，不用去船屋「受罪」。

不過有網民反指船上的環境一定比較差，水源不足好正常，有昆蟲亦難避免，不能與酒店比較。

詳細原帖：

記者溫提大家，根據《商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例》，遊樂船隻的船東只可使用純作遊樂用途，如果在香港水域用作船屋staycation（作居住用途）有機會會犯法。

該船屋亦曾於Facebook指出「儘管這款遊艇通常被稱為船屋，但我們絕對不是在經營旅館，只將船屋出租給客人用作休閒遊樂用途。」並強調每艘船都擁有合法遊艇租賃的牌照及保險。不過為免有所爭拗，所以大家在Staycation前要查清楚！