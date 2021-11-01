【西環好去處】最近前無綫電視新聞主播鄭萃雯發文分享，發現位於西環堅尼地城的卑路乍灣海濱長廊有超靚向日葵盛開，不少人都大讚太陽花海開得好靚，更有人指：「靚到我以為係假花！」



（FB @ 鄭萃雯 Karen Cheng）

最近前無綫電視新聞主播鄭萃雯於Facebook發文，指自己於週末與家人到西環卑路乍灣海濱長廊時，發現指在圓環形的花圃中有大片太陽花盛開，並分享太陽花美景，並指是「市區中嘅太陽花叢！」

她指自己起初遠睇都以為是假花，但後來才發現這片太陽花海是真花：「我大仔跑埋去：『 媽咪，真㗎！有泥、有小蜜蜂喺度採花蜜呀！』」

（FB @ 鄭萃雯 Karen Cheng）

帖文引來不少網民留言大讚太陽花海開得好靚，是打卡位，更有人指：「太陽花開得很靚！」、「靚到我以為係假花！」亦有網民「錯重點」指：「人比花嬌！」

之前都有網民到過卑路乍灣海濱長廊，與超靚太陽花海打卡。有人指花圃的位置是在長廊的廁所旁，是浪漫賞花好去處。大家要把握在花期內打卡喇！

除了太陽花外，堅尼地城海濱長廊更是日落好去處，還可以飽覽180度維港海景，西九龍、昂船洲大橋和青馬大橋的景色，甚至不用下雨都可以拍到超美的天空之鏡！海濱長廊在長廊的廁所附近有個小水池，只要配合相機角度，就可以影到天空之鏡！

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