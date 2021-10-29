Pizza Hut沙律吧回歸！$40玩沙律層層疊鬥高　網民：係回憶呀

Pizza Hut沙律吧回歸！香港Pizza Hut最近宣佈為慶祝開業40周年，於11月1日開始，經典沙律吧將會回歸，$40就可以任夾沙律吧，挑戰沙律層層疊，有網民表示：「細個成日都去疊沙律鬥高，係回憶呀！」



Pizza Hut自助沙律吧回歸。（Pizza Hut圖片）

香港Pizza Hut最近宣佈為慶祝開業40周年，於11月1日至12月10日，重新推出闊別多年的經典Pizza Hut沙律吧，限定40天在指定的10間分店供應。

只要在午市及晚市時段惠顧Pizza Hut任何食物加港幣$40，就可以任夾Pizza Hut沙律吧多款配料，包括沙律菜、車厘茄、粟米粒、菠蘿肉、啫喱糖等等，大家亦可以挑戰沙律層層疊，將配料一層一層疊高放於沙律碗。Pizza Hut每張桌子都設有量度尺，為沙律層層疊「度高」，大家可以與朋友鬥高！

大家可以挑戰沙律層層疊。（Pizza Hut圖片）

網民紛紛表示Pizza Hut沙律吧沙律層層疊是童年回憶，指：「細個成日都去疊沙律鬥高，係回憶呀！」、「以前夾沙律都可以好有心得。」，亦有人教路沙律層層疊的必訣，「菠蘿擺底，薯仔中間或最高，成個沙律就會好結實，仲要加青瓜片加蕃茄放邊。」相信沙律吧回歸，必定有不少人去重溫童年回憶！

香港必勝客沙律吧



推廣日期：2021年11月1日起至12月10日



10間指定分店 ：

銅鑼灣波斯富街24-30寶漢大廈3-4樓

香港堅尼地城卑路乍街72號2樓L201號舖

佐敦白加士街42-50號金寶樓1樓及地下部份7號舖

九龍橫頭磡樂富廣場2樓2201-04號舖

九龍牛頭角道77號淘大商場2期1樓173-175及176-187號舖

九龍黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館地下G06E，G06F及 G06G號舖位

新界沙田沙田中心商場3樓32C,56 & 69B號舖

新界西貢將軍澳康城路1號康城第二層203A號舗

元朗大馬路123號開心廣場2樓201號舖

天水圍天恩路12-18號嘉湖銀座1期1樓163-176號舖

