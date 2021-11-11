屯門貓Cafe幫助流浪/被棄養貓貓　推入場劵買一送一！聖誕都適用

【屯門好去處】屯門一間貓Cafe以「希望以後再沒有流浪動物」為概念，場內貓店員大多為流浪貓或被主人拋棄的貓貓，部分收益更會用作幫助流浪貓狗之用。最近推出入場買一送一優惠，在12月31日前都可以使用，喜愛小動物的大家在聖誕和週末不妨去享受一下！



（ 圖片來源：Paws Planet x PetPet 360 Facebook）

位於屯門的「Paws Planet x PetPet 360」是一間以「同一空間、同一價值，同一個家。」為概念的貓Cafe，旨在創造一個人與動物自然相處的共享空間，從此再沒流浪貓狗，因此Cafe內大部份貓店員都是流浪貓或被主人棄養的貓貓。

荳荳是其中一隻被主人棄養的貓貓（圖片來源：IG@pawsplanet_x_petpet360）

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店主為了可以減少出現棄養的情況，與一般動物Cafe不一樣，店內特設玻璃間隔的貓貓互動區及用餐區，客人可以專心和貓貓互動，希望專注用餐的客人也可邊觀看貓貓玩耍邊用餐，滿足不同客人的需要。

店內設有寵物用品販售區以及貓零食扭蛋機。客人可以選購自己喜愛的寵物用品，也可以現場在扭蛋機購入貓零食與貓貓們互動。每個扭蛋收費為1個代幣，每個代幣售價為$20，當中一半收益將會用作幫助流浪貓狗等，貫徹Cafe的理念。為防止貓貓們攝取過量零食，每節時段可購買的扭蛋零食設有限額，照顧貓貓們的健康。

Paws Planet x PetPet 360最近推出11月入場優惠，「貓貓互動區」的入場劵會有買一送一優惠，入場即送多張免費入埸券，使用日期到2021年12月31日為止，聖誕郵期間都可以使用！價錢為$78（平日）以及$98（假日），入場劵包括首1小時互動區遊玩以及飲品一杯，買一送一後更抵玩！

除了買一送一，亦有其他多次套票，最多買4送4再送8份小食！另外也有午市套餐和晚市套餐套票，性價比都很高。

Paws Planet x PetPet 360 以玻璃屋為設計理念，有一整列落地玻璃，觀感非常開揚。在特別節日更會佈置成不同主題，貓店員亦會換上不同服飾。

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室外位置設有搖搖椅打卡位，可以帶同毛孩一同前往打卡影相及用餐。不過為保護店內貓貓及客人的狗狗的安全，狗狗只可在室外位置用餐。

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Paws Planet x PetPet 360比一般動物Cafe在食物方面有更多選擇，包括各式意粉、全日早餐、小食拼盤、沙律、甜品等。設有不同午市及晚市套餐和套票可以選購。而在貓貓互動區則是以飲品為主。

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Paws Planet x PetPet 360

地址：屯門井財街青棉徑好發大廈1~2號地舖

電話：9622 2685（Whatsapp）

營業時間：12：00-21：00（逢星期三休息）

