西環美食│日式小清新寵物友善家庭料理　榻榻米+霓虹燈打卡一流

【西環美食】西環一帶有不少打卡好去處，一間位於西營盤的日式家庭料理小店不但環境清新，設有超正榻榻米打卡位，食物賣相也相當「IG-able」，而且還是寵物友善餐廳，可以打毛孩一起去打卡！



（圖片來源：ＩＧ＠eat.cathy）

位於西營盤第二街的「日常Nichijou」是一間主打日式家庭料理的小清新定食屋。整體風格以淺木系為主，營造出日式休閒感。門面以木門給人一種輕鬆的感覺，店內用上更淺的木製傢俱、麻質裝飾、乾花植物等，令人有如置身日本地道小店的錯覺。

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店內最搶手的打卡位莫過於在大窗旁的榻榻米位置。配上乾花植物、木製餐具器皿、木窗，營造出日式小清新感覺，打卡一流。

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除了榻榻米位置，店內亦有其他打卡位。米白色牆上有不少麻質布掛畫及明信片，勾起大家去旅行的回憶。另一面則使用木製牆架，放上不同乾花植物，更顯清新感。更有一個白色霓虹燈，寫著「見字飲啡」，咖啡迷必打卡！

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日常Nichijou同時亦是一間寵物友善的餐廳，大家可以帶自己的毛孩前往，而且比較小眾的寵物如刺蝟、水豚也可以入內用餐！而且為了前往用餐的毛孩，日常Nichijou也有與寵物食品店合作，供應不同寵物餐點，如狗狗食用的蛋批和紫薯包等。

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日常Nichijou主打日式家庭料理，當中以定食最為受歡迎。招牌款式包括味噌燒鯖魚配醬油湯蕎麥麵定食、日式芝士漢堡扒配玉子燒定食及醬燒牛舌配炊飯定食。定食會配上多款日式配菜如芝麻醬粟米椰菜沙律、日式冷豆腐、日式漬物等，附麵豉湯。

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餐廳的另一招牌菜是蛋糕卷，有多款不同口味，部分口味更是季節性期間限定。口味包括朱古力Oreo、黑芝麻北海道紅豆、柚子芝士等。

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其他菜式包括味噌牛肉丼定食、照燒雞卷配日式咖喱定食、照燒雞卷配日式咖喱定食、雞肉串牛肉丼、百香果梳打、各式咖啡、焙茶等。

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日常Nichijou

地址：西環西營盤第二街128號海昇大廈第二座地下H號舖

電話：9545 8832（Whatsapp）

營業時間：10：00-18：00

