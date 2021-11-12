元朗好去處｜元朗出現超靚粉紅波斯菊花海　網民大讚：好浪漫啊！

【元朗好去處】最近元朗出現超美粉紅花海！有網民於Facebook發文分享超美波斯菊花海，不少網民大讚粉紅花海超靚，遠看更有點像櫻花，十分夢幻。



（藍雨洋提供）

最近有網民於Facebook群組「香港行山、風景、人像攝影分享會」發文分享花海美景，帖文引來不少網民大讚粉紅花海超靚，紛紛留言問花海的位置，原來花海出現在元朗錦田鄉村俱樂部。不少人指樹上的粉紅花海超壯觀，置身花海其中影相打卡一定非常浪漫唯美。

（藍雨洋提供）

波斯菊花是「一年生」的品種，有充足陽光就會生長，花期在9月至隔年5月，因為形狀酷似櫻花，所以亦有人會叫波斯菊「秋櫻」，花期時可以開滿整個花田，在長滿粉紅花的花海影相十分浪漫！

有前去打卡的網民指花規模不大，花田只有一個籃球場面積左右，但是只要攝影師遷就角度拍攝，同樣拍到壯觀效果。

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波斯菊花海真的十分浪漫唯美，是秋天浪漫賞花好去處，大家要把握在花期內打卡！不過記者溫提大家，打卡時要愛護環境，小心不要踐踏或保壞花朵。

錦田鄉村俱樂部



地址：元朗錦田水頭村230號



開放時間：（星期一至星期日）10am-6pm



交通：於錦上路港鐵站C出口，轉乘綠色小巴601號（特別線），於鄉村俱樂部門口下車；或於元朗市交通廣場斜對面開出乘搭綠色小巴601號直達鄉村俱樂部門口



費用：免費入場，玩樂設施需收費

