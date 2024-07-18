元朗好去處11大推介｜信芯園向日葵花海盛開　打卡必去姆明公園

元朗好去處11大推介！炎炎夏日，正是向日葵的花期！元朗信芯園農莊有一大片金黃花海，十分適合打卡及賞花！除此之外，元朗遊玩景點可謂數之不盡。本文將推介11個元朗好去處，其中包括猶如童話小鎮的姆明公園打卡、本地農莊觀賞向日葵、餵草泥馬等，更可以野餐、露營及看日落。

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元朗好去處｜元朗必去11大推介 信芯園向日葵花海／姆明公園打卡/露營觀星

元朗好去處推介【1】信芯園農莊

元朗信芯園農莊絕對是元朗賞花好去處之一，佔地超過30,000呎的農地，分區種植不同種類的鮮花，一年四季都有不同花海上演。每逢7月至9月都是向日葵花期，一望無際的金黃色花海十分適合打卡！

信芯園園主信哥表示，現時「荷蘭金鑽」和「日本香吉士」開得尤其燦爛，預計該批次花期會開至月尾，大家要把握時間入園賞花！該批次向日葵朵朵開得朝氣金黃，高度更比得上我們，花蕾超級大，十分適合與親友一起打卡拍照。

若錯過亦不要緊，信哥預計今年向日葵花期會較往年長，預計會開至10月中後，並期望在國慶期間園內會種植約有大概8至10萬朵向日葵，屆時一望無際的金花色花海肯定十分壯觀！

由於農地多蚊蟲，建議大家記得帶備蚊怕水；加上天氣較為炎熱，建議大家穿著淺色衫褲，帶備足夠清水及便攜式風扇避免中暑。

元朗好去處推介【1】信芯園農莊 詳情

地址：元朗新田小磡村

開放時間：09:00-18:00

前往方法：

- 乘搭76K號巴士，在石湖圍巴士站下車

- 乘搭75/76號綠色專線小巴，在石湖圍聯安車場下車

- 乘搭17號紅色小巴，在石湖圍聯安車場下車



收費：$50



元朗好去處推介【2】元朗姆明谷公園

第1個元朗好去處就是元朗「姆明谷公園」。香港原來都有姆明公園！在元朗有一處靚景被稱為「姆明公園」，花園內有一個藍色尖頂小屋與姆明的海邊小屋十分相似，好有童話世界的感覺，不用專程去日本都影得到日本風格靚相，姆明粉絲不可錯過！

詳情及地址如下：元朗好去處｜元朗姆明公園打卡一流！免費入場看藍色北歐風小屋

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元朗好去處推介【3】元朗南生圍

另一個元朗好去處推介就是南生圍，是香港著名打卡景點之一，其白楊樹路、小木橋、橫水渡等，是不少港產片及電視劇的取景地點。南生圍沼澤被一片廣闊蘆葦田及魚塘所覆蓋，可以遠眺山景，不少遊客都愛到此感受大自然景致，南生圍的山貝河更可以橫水渡，感受本地的水鄉風情，喜愛踩單車的人士更可以沿路欣賞優美風貌！

元朗好去處推介【3】元朗南生圍 詳情

地址：新界元朗南生圍路

開放時間：24小時

前往方法：

- 由元朗港鐵站步行或踩單車，另要坐舢舨過河（約15分鐘）

- 乘76K巴士在紅毛橋下車；經橫水渡於新元朗中心回程



元朗好去處推介【4】元朗大棠有機生態園區

元朗大棠有機生態園也是一大元朗好去處，至今開業已近30年，園內空間廣闊，佔地約280萬呎，提供多種娛樂及活動設施，包括有機果園可以採摘各種農作物，包括新鮮葡萄、士多啤梨、荔枝等，類別按季節而定，有得玩又有得食，非常過癮；園內亦有露營營地、超大滑草坪、動物園等，當中包括有山羊、鴕鳥等，想要近距離親近大自然，不妨趁假日去玩一轉。

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元朗好去處推介【4】元朗大棠有機生態園區

地址：元朗大棠山道11號

開放時間：09:00 - 18:00

最後售票時間：17:00

電話：2470 2255



收費：

成人｜$90起

小童｜$70

*其他各款活動可另購套票



元朗好去處推介【5】元朗錦田有機薈低碳農莊

元朗錦田有機薈低碳農莊（又稱菠蘿園），絕對是假日好去處之一。顧名思義，園內以種植菠蘿為主，並提供皇后菠蘿採摘體驗、菠蘿美食工作坊等活動，連菠蘿芯都可以食用！而最吸引的是園區內有4隻來自澳洲的草泥馬（又稱羊駝），遊客可以親自餵飼草泥馬，非常好玩，近期園內更正值太陽花盛開時期，賞花之餘又可以打卡，有興趣記得留意。

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元朗好去處推介【5】元朗錦田有機薈低碳農莊

地址：元朗錦田四排石村

開放時間：10:00 - 18:00

電話： 5579 2178

前往方法：錦上路港鐵站直行至露天停車場，步行約3至5分鐘就可抵達農莊。



收費：

成人/小童｜$268起（包括10樣項目）

*其他各款活動可另購套票



元朗好去處推介【6】錦田壁畫村+吉慶圍

香港壁畫很多，但壁畫村真的寥寥可數。位於元朗錦田的壁畫村，是2018年由本地學生和義工完成，是香港第一條壁畫村，其壁畫作品色彩繽紛，不禁令人聯想起台中的彩虹眷村（遺憾早前遭到破壞），不過仍具有香港本土特色，絕對是打卡影相好去處，更可以參觀錦田的古老圍村，同時可以前往香港古跡吉慶圍，觀賞舊香港歷史圍村風貌。

元朗好去處推介【6】錦田壁畫村+吉慶圍 詳情

地址： 新界錦田吉慶圍（錦田公路側）

前往方法：

錦上路站B出口，步行至行人橋直行，至交通燈位置轉右至紅磚廠，從小路轉入前往。



元朗好去處推介【7】元朗農樂營

第6個元朗好去處是位於元朗的農樂營新主題的露營小屋，推出超值玩樂套票。只需經指定平台購買，人均$47起即可在營地內任玩夏水禮、賽車場、20,000呎果園再歎BBQ！營地還有不同主題露營小屋、獨立私人花園等，人均最平$437即可入住觀星露營小屋兼玩足20小時！

詳情及地址如下：露營地點｜元朗豪華彩虹小屋人均$47起 任玩夏水禮+賽車場+歎BBQ

元朗好去處推介【8】錦田PARK Nature 世外公園

第7個元朗好去處是位於元朗錦田吉逢鄉的錦田Park Nature世外公園，是佔地10萬平方呎的平地營區，同時亦是香港少有的私人戶外草地。園內提供觀星露營車，內部配有超豪華且精緻的裝潢，更有一個大大天窗，晚上可以觀星；同時設有木屋派對房， 住客亦可以在大草地上野餐、乘涼、 放風箏、BBQ等亦可，非常寫意，假日想遠離城市煩囂不妨考慮一下！

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元朗好去處推介【8】錦田PARK Nature 世外公園

地址：錦田PARK Nature 世外公園

收費：$1,799起/晚（詳情請至官網查詢）



元朗好去處推介【9】盈匯坊

位於錦上路的戶外商業街「盈匯坊」是不少人的熱門元朗好去處打卡點，佔地2萬平方呎，以貨櫃箱作為設計主題，各個店舖均設不同特色的貨櫃造型，驟眼望去商業街尤如置身韓國的迷你小鎮，藍天下更顯色彩繽紛，場內設有特色小店、Cafe等，適合假日想輕鬆放電的朋友！

元朗好去處推介【9】盈匯坊

地址：元朗錦田吉慶圍236號盈匯坊

前往方法：錦上路港鐵站（B出口）步行約5分鐘



元朗好去處推介【10】河背水塘家樂徑

想被竹林隧道包圍，不一定要飛到京都，其實河背水塘家樂徑的其中一段都有漂亮的竹林，影相尤如「港版嵐山竹林」！家樂徑十分平坦，沿路更有美景和樹蔭，重點走完整段只需45分鐘左右，想輕鬆打卡都無難度。

詳情及地址如下：影相好去處10大推介！香港靚景可媲美外國 港版天使之路/彩色屋

元朗好去處推介【11】流浮山下白泥

元朗流浮山是不少人心目中的元朗好去處，其濱臨后海灣，沿岸俱為泥灘，部分為蠔田，是觀賞日落的最佳景點！ 踏足鄰近的下白泥，可以見到一望無際的泥灘、沙丘等，黃昏時昏可以踱步漫行，觀看日落煙霞，別有一番滋味，更可以到附近食海鮮，不過位置偏遠，大家前往時記得預留足夠時間。

元朗好去處推介【10】流浮山下白泥（香港01好食玩飛攝）

元朗好去處推介【10】流浮山下白泥 詳情

地址：元朗流浮山下白泥

前往方法：可以於元朗西鐵站（B出口）， 步行走至泰豐街轉乘33號專線小巴，至鴨仔坑下車（約45分鐘車程）。



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