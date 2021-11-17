香港天文現象｜月偏食今個星期出現！一次過睇最佳觀賞時間/方向

【月偏食2021】香港將於在11月中出現月偏食，香港太空館指在下午5時半開始將會看到月偏食，大家可以於黃昏月出時，向東北偏東方向望去就可以觀賞月偏食，太空館亦會同時在網上直播，有興趣睇月偏食的大家要注意！



（示意圖/資料圖片）

香港只可觀賞到「帶食出」

繼今年五月出現「超級血月」月全食後，香港將於在11月19日出現月偏食，當月球只有部分進入地球本影，便會出現月偏食現象。而月偏食過程可分為半影食始、初虧、食甚、復圓和半影食終等5個階段。

太空館指當天於下午5時38分將會月出，屆時「食甚」已經結束，月球正逐漸離開地球本影。到下午6時47分，月球「復圓」，會完全離開地球本影，整個月食過程直至8時6分才結束。

由於月食開始時，月球仍在地平線之下，在香港只能觀看到月食過程的尾段，是次現象又稱為「帶食出」。

最佳觀賞月偏食方向

月亮將於東北方起，太空館建議大家在黃昏月出時，可望向東北偏東的方向觀賞月偏食，太空館亦指今次月食時的月球仰角較低，而且天色尚未全黑，可能比較費力才能找到月球的位置。

觀賞月偏食注意事項

由於使當天6時，月球離地平線仍然不足5度，要睇到又暗又低的月球不容易，因此記者溫提大家在觀賞月偏食時，要特別留意東北偏東的障礙物高度，最好在空曠地方觀賞。

香港只可觀賞到「帶食出」（示意圖/資料圖片）

太空館將直播月偏食

香港太空館將會在當天下午5時半至7時在網上直播月偏食天文現象，太空館助理館長亦會同時分享相關的天文現象知識。如果大家不能親身去觀賞，可以留意太空館Facebook、YouYube以及康樂及文化事務署Facebook，緊貼月食情況。