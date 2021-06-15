撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-06-15 07:00

【月食2021/月全食/超級血月】5月26日本港夜空出現月全食，同時更出現全年最大的滿月「超級滿月」，雙重天文現象形成「超級血月」，引來全城市民齊齊望星！其實除了「超級血月」，2021下半年香港也有不少天文現象即將出現，包括兩大流星雨、月偏食、全年最小滿月等多種天文現象，大家要mark實時間呀！傳說其中兩個天象或是凶兆，大家要留意！

2021下半年還有多個天文現象將會出現。（資料圖片）

2021年香港出現多個天文現象，包括早前吸引不少港人觀看的「超級血月」，吸引不少觀星愛好者及市民觀看。下半年本港有8大天文現象即將出現，其中包括港人最愛的英仙座及雙子座流星雨、木星衝及土星衝等。很多港人喜歡去觀賞流星雨，甚至向流星雨許願，不過有傳言出現流星雨可能是凶兆？

👇👇👇點下圖即睇2021下半年8大天文現象，哪些現象可能是凶兆？👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🚴屯門一日遊單車路線推介🚴

屯門區出現最新文青打卡位，坐擁270度海景，配上椰林樹影大草地，被譽為「港版沖繩」或「港版邁亞密」！由於地點離市中心稍遠，《香港01》旅遊頻道記者建議以踩單車這個方法來個屯門一日遊，推介6大打卡靚位，可以兼歎浪漫黃昏美景。



屯門區內設有不少單車租賃點，而且單車徑可以貫通南北，算是方便好踩。推介一條大約2至3小時的單車路線，一次過遊覽區內6個人氣景點，包括最新的屯赤隧道、最佳輕鐵拍攝點、《幻愛》著名取景地、古蹟建築等打卡靚景。單單是屯赤隧道已經有4個打卡位推介！👇👇👇如何踩往屯赤隧道？按圖看租車地點、路線走法及6個打卡位介紹👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

想知屯門單車一日遊仲有哪些好去處？點擊即睇全文：屯赤隧道堤壩似沖繩！屯門單車一日遊6大打卡位 270度海景睇日落

同場加映1：荃灣單車徑開通！一日遊5大食玩買好去處

荃灣新建成的單車徑4月27日開通！《香港01》旅遊頻道記者實地視察，帶大家看看全新「單車匯合中心」的3大設施。再推介一日遊5大食玩買好去處，遊海濱、逛百貨、歎隱世美食，大家可能意想不到連去食平價米線都有無敵海景位！

荃灣海濱部分單車徑於4月27日正式開通！單車徑並不長，只有2.3公里，是荃灣至屯門單車徑的首個開通路段，設有「單車匯合中心」，方便踩單車人士休息。👇👇👇想知有甚麼設施？按圖看記者實地拍攝照片和全段路線藍圖👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

來到單車徑尾段的海濱花園，大家一定要試試隱世蛋撻！近期此店大受Facebook群組「香港蛋撻關注組」網民追捧，讚歎其蛋撻皮薄餡靚脹卜卜，而且價錢只售$3.5，相當抵食！👇👇👇網民因一個原因嘲笑是「佛系蛋撻店」？按圖看食物推介👇👇👇

想知荃灣一日遊仲有哪些食玩買好去處？點擊即睇全文：荃灣單車徑開通！一日遊5大食玩買好去處 隱世蛋撻店關注組瘋推

同場加映2：MUJI不買後悔好物Top15

日本MBS電視台節目《サタデープラス》請來整理收納顧問梶梶谷陽子，推介15款必買的無印良品（MUJI）好物！今次的拍攝地點是去年12月才開幕的無印良品東京有明店，佔地超過4000平方米的空間是關東地區最大規模的店舖，集齊超過7,000款不同範疇的商品，吸引很多無印迷前往朝聖，有興趣朋友將來遊日必訪！

上榜的好物涵蓋家居雜貨、急凍食品及收納用品等，部分可以在香港買到！其中一款枕頭更加是人氣YouTuber「Hikakin」特別拍片推介的人氣產品，吸引過百萬觀眾收看，究竟有多舒服？👇👇👇即按下圖看MUJI不買後悔好物TOP15👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

想知其他MUJI必買好物是什麼？立即點擊內文：MUJI不買後悔好物Top15 防水紙袋用途有驚喜 邊款枕頭最好瞓？