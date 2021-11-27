坪洲一日遊｜登最高點手指山再環島探石　嚐黑糖珍珠港式絲襪奶茶

坪洲是一個島嶼，位於香港西南部，全島面積大約0.99平方公里；外形有點像「凹」字，凹入去的位置是東灣，是不少來坪洲玩的人不會錯過的景點；全島最高點是手指山，高95米，是坪洲行山必到之地！



今次是我第3次來到坪洲，主要是想走一走之前沒有走過的路，看一看之前沒有看過的風景，所以選擇了一條輕鬆的行山路線，爬上坪洲的最高點，沿著東灣一直向北走，環繞著島邊步行到釣魚翁石和大利島！

去坪洲的交通：

在中環6號碼頭乘搭渡輪到坪洲，渡輪有分普通（船程大約40分鐘）和快速（船程大約30分鐘），航行時間和收費也會因應平日和假日而有分別，詳情可到相關的官網查詢！

以下是我的坪洲行山路線：

坪洲行山路線（自由旅生授權使用）

起點：坪洲碼頭

步行大約16分鐘到達手指山

步行大約20分鐘到達東灣

步行大約21分鐘到達釣魚公觀景亭

終點：步行大約20分鐘到達大利島



以下是我的坪洲行山經驗分享（按圖看清👇👇👇）

+ 17

由東灣去釣魚翁石步行大約21分鐘便到達，注意：指示牌是寫著「釣魚公觀景亭」！這段路都是平坦易走的水泥路，跟著「釣魚公觀景亭」的指示走到這裡就會看到這個牌，然後往「發射站」方向走！

亦都有好心人手寫了「釣魚公觀景亭」的方向在「發射站」的指示牌上！（按圖看清👇👇👇）

+ 16

我們打算乘搭4:55pm的船，在10分鐘前到達碼頭，想不到那班船好快滿座，真的是剛剛好的上到船，都沒有連座位了；相信是滿座所以都提早了開船，所以建議大家如果要乘搭特定班次，預早15分鐘到達會比較安全，我們還傻傻的在碼頭邊的公園一邊坐著一邊喝珍珠奶茶，等到差不多時間才走過去，好在剛剛好上到船，有分開坐的位置呢！

小感想：

這是我第3次去坪洲，第1次去坪洲感覺好寧靜，隨便在島上走走，就已經好喜歡這個島，甚至有想日後搬到坪洲的想法XD 第2次去坪洲是離開香港去英國前幾天，想在臨別前再踏足一下這個島，依舊寧靜舒服！第3次去坪洲就是今次，今次以輕鬆行山為主，跟之前的隨便在島上走走不同，因為今次不是隨便的走走，是更深入地研究過路線的，走過之前沒有走過的路，看到之前沒有看過的風景，讓我更喜歡這個島呢！

坪洲我想我會再來的，因為今次吃不到炸雲吞和炸蝦餅，上兩次來都有吃，一吃就愛上呢！炸雲吞超脆，炸蝦餅真的有兩隻蝦在裡面的，不過這已是兩年多前嚐過的味道了，不知道現在的味道是不是依舊呢？

🤣🤣🤣 同場加映：帶新手行山7件崩潰事 上落山變友情考驗！行兩步又影相即躁底 🤣🤣🤣

帶新手行山絕對是忍耐力與愛心的考驗，面對新手「上山叫辛苦，落山喊咁口」，就算是朋友都會莫名躁底，多次想踢對方落山，點擊圖片睇睇帶新手行山的崩潰7件事，超有共鳴 👇👇

+ 6

即使不是帶新手朋友去行山，相信大家都聽過行山謊言，立即點擊全文睇睇自己有無聽過 👉👉帶新手行山7件崩潰事 上落山變友情考驗！行兩步又影相即躁底

【本文獲「自由旅生」授權轉載。】