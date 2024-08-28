康文署泳池45個一文看！港九新界都有　附開放時間／地址／入場費

康文署泳池｜天時暑熱，最啱游水消暑。康文署轄下泳館完成年度維修後陸續開放，供市民在新泳季暢泳。4月至10月期間，康文署轄下游泳池（除梅窩游泳池），各區泳池每日由上午6時30分至晚上10時，分三節時段開放。各公眾泳池入場收費一般為HK$17。

8月28日最新啟用的「天水圍天秀路游泳池」，它更被譽為「全港最靚公共游泳池」，想知有幾靚？即看下文！



（資料圖片）

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公眾游泳池入場費

一般收費

星期一至五 HK$17

星期六、日及公眾假期 HK$19



優惠收費（年滿60歲長者、3至13歲兒童、全日制學生、殘疾人士和一名陪同者）

星期一至五 HK$8

星期六、日及公眾假期 HK$9

＊3歲以下幼童免費



公眾游泳池月票費用

300元（年滿60歲長者、3至13歲兒童、全日制學生，以及殘疾人士和一名陪同者可獲半費優惠）



（資料圖片）

港島區泳池【1】堅尼地城游泳池

地址：香港堅尼地城西祥街北2號

電話：2817 7973／2817 4504

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00

每周大清潔：逢星期三 10:00-17:00（如遇公眾假期改為星期四）



港島區泳池【2】中山紀念公園游泳池（2024年3月1日至6月29日暫停開放）

地址：香港西營盤東邊街北16號

電話：2540 6708／2547 3982

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00

每周大清潔：逢星期三 10:00-17:00（如遇公眾假期改為星期四）



港島區泳池【3】港島東游泳池

地址：香港西灣河鯉景道52號

電話：2151 4082

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00

每周大清潔：逢星期三 10:00-17:00（如遇公眾假期改為星期五）



港島區泳池【4】柴灣游泳池

地址：香港柴灣新廈街345號

電話：2558 3538

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00

每周大清潔：逢星期二 10:00-17:00 暫停開放（如遇公眾假期改為星期四）



港島區泳池【5】小西灣游泳池

地址：香港小西灣道15號小西灣綜合大樓一樓

電話：3427 3341

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00

每周大清潔：逢星期四 10:00-17:00（如遇公眾假期改為星期一）



港島區泳池【6】摩理臣山游泳池

地址：香港灣仔愛群道7號

電話：2575 3028／2891 7335

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00

每周大清潔：逢星期三 10:00-17:00 暫停開放（如遇公眾假期改為星期二）



維修：2023年11月1日至4月15日戶外習泳池及幼童池維修期間暫停開放，只開放室內主池及訓練池；2024年5月11日至6月30日室內主池及訓練池維修期間暫停開放，只開放戶外習泳池及幼童池。



港島區泳池【7】維多利亞公園游泳池

地址：香港銅鑼灣興發街一號

電話：2570 8347

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00

每周大清潔：逢星期一 10:00-17:00（如遇公眾假期改為星期五）



維多利亞公園游泳池（康文署網站圖片）

港島區泳池【8】灣仔游泳池（只供團體訓練之用）

地址：香港灣仔港灣道27號

電話：2827 5240

開放時間：07:00-22:00

每周大清潔：逢星期五 10:00-16:00



港島區泳池【9】包玉剛游泳池

地址：香港黃竹坑深灣道2號

電話：2553 3617

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期二 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期一）



九龍區泳池【10】大環山游泳池

地址：九龍紅磡環海街7號

電話：2333 1335／2334 1570

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00

每周大清潔：逢星期四 10:00-17:00（如遇公眾假期改為星期五）



大環山游泳池（康文署網站圖片）

九龍區泳池【11】何文田游泳池

地址：九龍何文田忠義街1號

電話：2715 0139

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00

每周大清潔：逢星期三 10:00-17:00（如遇公眾假期改為星期二）



維修：2024年4月1日至4月15日戶外泳池維修，只開放室內泳池。



九龍區泳池【12】佐敦谷游泳池

地址：九龍牛頭角彩霞道6號

電話：2305 5919／2305 5920

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期二 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期四）



九龍區泳池【13】觀塘游泳池

地址：九龍觀塘翠屏道2號

電話：2717 9022／2347 8140

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期三 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期五）



維修：2023年11月1日至2024年4月15日戶外泳池維修，只開放室內泳池。



九龍區泳池【14】藍田游泳池

地址：九龍藍田慶田街1號藍田綜合大樓1樓

電話：2205 6535／2205 6711

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期四 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期一）



九龍區泳池【15】荔枝角公園游泳池

地址：九龍荔枝角荔灣道1號

電話：2745 5234／2742 8387

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:00

每周大清潔：逢星期三 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期二）



維修：2024年4月1日至4月15日跳水池、訓練池、習泳池及戲水池維修，只開放戶外主池、室內副池；2024年4月16日至6月5日主池、副池及跳水池維修，只開放訓練池、習泳池及戲水池。



九龍區泳池【16】深水埗公園游泳池

地址：九龍深水埗荔枝角道733號

電話：2360 2329／2708 7514

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期五 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期二）



九龍區泳池【17】李鄭屋游泳池

地址：九龍深水埗廣利道25號

電話：2387 4224／2708 1204

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期四 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期二）



九龍區泳池【18】摩士公園游泳池

地址：九龍黃大仙鳳舞街80號

電話：2320 2023／2324 1795

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00

每周大清潔：逢星期五 10:00-17:00（如遇公眾假期改為星期三）



維修：2024年4月1日至4月15日戶外泳池維修，只開放室內泳池；2024年4月16日至6月5日室內泳池維修，只開放戶外泳池。



九龍區泳池【19】斧山道游泳池

地址：九龍黃大仙龍翔道30號

電話：2350 6173／2350 6062

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00

每周大清潔：逢星期一10:00-17:00（如遇公眾假期改為星期二）



維修：2024年4月1日至4月15日戶外泳池維修，只開放室內泳池；2024年4月16日至6月5日室內泳池維修，只開放戶外泳池。



九龍區泳池【20】九龍公園游泳池

地址：九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園

電話：2724 3577

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00

每周大清潔：逢星期二10:00-17:00（如遇公眾假期改為星期四）



維修：2023年11月1日至2024年4月15日戶外泳池維修，只開放室內泳池；2024年4月16日至6月5日室內泳池維修，只開放戶外泳池。



九龍區泳池【21】大角咀游泳池

地址：九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈4樓

電話：2393 1237

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00

每周大清潔：逢星期一10:00-17:00（如遇公眾假期改為星期三）



新界區泳池【22】東涌游泳池

地址：東涌達東路5號

電話：2109 9107／2109 0147

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期二10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期三）



維修：2024年4月1日至4月15日戶外訓練池維修，只開放室內主池。



新界區泳池【23】葵盛游泳池

地址：葵涌葵盛圍306號

電話：2426 2081

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期五10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期二）



新界區泳池【24】北葵涌賽馬會游泳池

地址：葵涌和宜合道290號

電話：2422 1779

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期三 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期二）



新界區泳池【25】青衣游泳池

地址：青衣青敬路51號

電話：2435 6407

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期四 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期三）



新界區泳池【26】青衣西南游泳池

地址：青衣涌美路70號

電話：2715 4202

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期二 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期一）



新界區泳池【27】粉嶺游泳池

地址：粉嶺新運路73號

電話：2675 6951

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期二 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期三）



維修：2024年4月1日至4月15日其他泳池維修，只開放主池；2024年4月16日至5月31日主池維修，其他泳池開放。



新界區泳池【28】上水游泳池

地址：上水天平路38號

電話：2679 4844

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期四 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期三）



新界區泳池【29】將軍澳游泳池

地址：將軍澳運隆路9號

電話：2706 7646／2706 6767

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期一 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期二）



維修：2024年4月1日至4月15日其他泳池維修，只開放主池；2024年5月4日至6月23日主池維修，其他泳池開放。



新界區泳池【30】西貢游泳池

地址：西貢惠民路12號

電話：2792 7285

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期三 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期四）



新界區泳池【31】顯田游泳池

地址：沙田大圍車公廟路68號

電話：2607 3423

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期四 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期三）



維修：2024年4月1日至4月15日戶外嬉水池及訓練池維修，只開放室內主池及按摩池；2024年9月11日至10月31日室內主池及按摩池維修，只開放戶外嬉水池及訓練池。



顯田游泳池（康文署網站圖片）

新界區泳池【32】沙田賽馬會游泳池

地址：沙田源禾路10號

電話：2693 6613

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期五 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期三）



維修：2024年4月1日至4月15日其他泳池維修，只開放主池；2024年4月16日至6月5日主池維修，其他泳池開放；幼童池只於6月至8月開放。



新界區泳池【33】馬鞍山游泳池

地址：馬鞍山鞍駿街33號

電話：2641 0776

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期二 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期一）



新界區泳池【34】大埔游泳池

地址：大埔汀太路11號

電話：2661 2244／2665 5058

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期一 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期三）



新界區泳池【35】大埔東昌街游泳池（2024年7月2日起暫停開放）

地址：大埔東昌街康體大樓1樓

電話：2691 2428／2691 2433

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期四 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期五）



新界區泳池【36】荃景圍胡忠游泳池

地址：荃灣荃景圍178號

電話：2413 5523

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期二 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期三）



新界區泳池【37】城門谷游泳池

地址：荃灣城門道21號

電話：2416 0522／2414 8985

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期一 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期三）



維修：2024年4月1日至4月15日其他泳池維修，只開放主池；2024年5月1日至6月30日主池維修，其他泳池開放。



新界區泳池【38】屯門西北游泳池

地址：屯門鳴琴路95號

電話：2164 8355／2164 8349

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期三 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期一）



維修：2024年4月1日至4月15日其他泳池維修，只開放室內訓練池；2024年9月1日至10月21日室內訓練池, 嬉水池及按摩池維修，只開放戶外主池，訓練池和習泳池。



新界區泳池【39】屯門游泳池

地址：屯門海皇路8號

電話：2404 1918／2458 8022

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期四 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期五）



維修：2024年4月1日至4月15日副池、跳水池、訓練池、習泳池及戲水池維修，只開放主池；2024年4月16日至6月5日主池維修，其他泳池開放。



新界區泳池【40】賽馬會仁愛堂游泳池

地址：屯門青松觀路

電話：2464 7149／2464 6561

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期二 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期一）



新界區泳池【41】屏山天水圍游泳池（2024年9月11日至10月31日暫停開放）

地址：天水圍聚星路1號

電話：2856 2244／2856 1739

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期一 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期二）



新界區泳池【42】元朗游泳池

地址：元朗體育路10號

電話：2475 0184／2449 3506

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期三 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期二）



維修：2024年4月1日至4月15日其他泳池維修，只開放主池；2024年4月16日至6月5日主池維修，其他泳池開放；幼童池只於6月至8月開放。



新界區泳池【43】天水圍游泳池

地址：天水圍天柏路1號

電話：2446 9057／2446 1103

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期四 10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期五）



天水圍游泳池（康文署網站圖片）

新界區泳池【44】梅窩游泳池

地址：大嶼山梅窩銀石街5號

電話：2984 2496／2984 2573

開放時間：08:30-12:00、13:00-18:00

每周大清潔：逢星期五10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期四）



天秀路游泳池（康文署網站圖片）

新界區泳池【45】天秀路游泳池

天水圍天秀路游泳池鄰近香港濕地公園，從輕鐵天秀站或濕地公園站步行約五分鐘路程。游泳池設有4個游泳池，包括位於室外的50米標準游泳池、訓練池，及提供暖水的室內訓練池、按摩池！主池側面更設有700個座位的觀察席。

而天水圍天秀路游泳池亦被譽為全港最靚公共游泳池！全因游泳池的裝潢有別於一般公共泳池，大堂便選用了日式庭院設計，看起來十足私人會所泳池！

👇即看全港最靚公共游泳池「天秀路游泳池」現場實景👇

地址：元朗天水圍天秀路20號

電話：23811433

開放時間：6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00

每周大清潔：逢星期二10:00-18:00（如遇公眾假期改為星期四）



部分泳池設施或因維修／舉行比賽等原因暫停開放，市民可在出發前往泳池，到康文署網站查看各泳池最新情況。

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