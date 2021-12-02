聖誕酒店自助餐｜高質酒店自助晚餐推介 任食生蠔/龍蝦/鵝肝/蟹腳

【聖誕酒店自助餐2021】聖誕節2021就快到喇！想與家人、情侶、朋友去酒店食自助晚餐，任食生蠔、龍蝦、鵝肝、蟹腳、刺身，有什麼酒店餐廳自助餐推介？即看以下聖誕酒店自助晚餐6大介紹啦！

【聖誕酒店自助餐2021】1. 港麗酒店(Conrad, Hong Kong)聖誕自助晚餐

【聖誕自助晚餐】港麗酒店臨近聖誕2021推出冬日限定自助餐，帶來更多節慶美食，有俄式酥皮三文魚、美式香烤火雞、香烤和牛等應節美食，以及琵琶龍蝦、法國麵包蟹、阿拉斯加雪蟹及澳洲青口等多款新鮮海鮮。另外戶外池畔炭爐燒烤及新鮮焗製意式薄餅等美食繼續有供應，由即日起開放預訂，在12月6日前預訂及預付指定日期自助餐，可享85折優惠。

港麗酒店聖誕自助晚餐 詳情：

地址: 香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座咖啡園

訂座: 官方網站 或 致電 2822 5777 預訂



港麗酒店聖誕自助晚餐 價格：

12月24/25/31日：成人$988起｜小童$648

12月1日至23日；28/29/30日：成人$658起｜小童$398起

12月26及27日：成人$718｜小童$418

1月1日：成人$988｜小童$648



【聖誕酒店自助餐2021】2. 九龍香格里拉大酒店(Kowloon Shangri-la)聖誕自助晚餐

【聖誕自助晚餐】九龍香格里拉大酒店(Kowloon Shangri-la)推出聖誕主題自助餐，自助晚餐包括有聖誕火雞、法式焗龍蝦等各式菜式料理，另外有即開法國生蠔、鴨肝等高質美食，並供應一系列新鮮海鮮及聖誕甜品，在12月15日前預購自助餐券，可享9折優惠。

九龍香格里拉大酒店聖誕自助晚餐 詳情：

地址: 尖沙咀麼地道64號Café Kool

訂座: 官方網站 或 致電 2733 8753 預訂



九龍香格里拉大酒店聖誕自助晚餐 價格：

12月24日｜平安夜：每位$888起

12月25日｜聖誕節：每位$888起

12月26日｜聖誕節翌日：每位$778

12月31日｜除夕：每位$888起

1月1日｜元旦日：每位$758



【聖誕酒店自助餐2021】3. 嘉里酒店(Kerry Hotel)

【聖誕自助晚餐】嘉里酒店(Kerry Hotel)推出聖誕自助餐，自助晚餐包括香烤原隻火雞、蜜汁慢烤火腿、一系列香烤羊架、三文魚扒及牛肋骨、新鮮海鮮、及精緻的自家製節日甜點等，選擇豐富。另外在平安夜及聖誕節安排聖誕老人到訪餐廳，在12月10日前預訂，或預付指定日期自助餐，可享高達85折優惠。

嘉里酒店聖誕自助晚餐 價格：

12月24日｜平安夜：每位$888起

12月25日｜聖誕節：每位$888起

12月26日｜聖誕節翌日：每位$868

12月31日｜除夕：每位$888起

1月1日｜元旦日：每位$828



【聖誕酒店自助餐2021】4. 君悅酒店(Grand Hyatt)

【聖誕自助晚餐】君悅酒店(Grand Hyatt)推出聖誕自助餐，茶園自助餐12月將繼續提供自助餐餐飲，包括即開生蠔、原隻生猛龍蝦，及多種新鮮海鮮及特色菜餚，成人定價$788；燒烤自助晚餐則繼續在戶外區域提供印度風情美食，包括虎蝦咖喱、牛油咖喱雞及招牌烤肉串，成人定價$598。

君悅酒店聖誕自助晚餐 價格：

茶園

非指定日子： HK$788

12月24日｜平安夜：每位$1,480

12月25日｜聖誕節：每位$1,480

12月26日｜聖誕節翌日：每位$880

12月27日：每位$788

12月31日｜除夕：自助晚餐：每位$1,980



The Grill 露天池畔餐廳

非指定日子： HK$788

12月24日｜平安夜：每位$880

12月25日｜聖誕節：每位$880

12月26日｜聖誕節翌日：每位$880

12月27日：每位$680

12月31日｜除夕：每位$1,080



【聖誕酒店自助餐2021】5. 朗廷酒店(The Langham Hotel)

【聖誕自助晚餐】朗廷酒店推出聖誕自助餐，在聖誕佳節呈現世界各地正宗風味，有時令生蠔及多款新鮮凍海鮮外，更特別呈獻香烤原隻美國火雞、義式脆皮燒肉捲、燒烤菜餚，以及一系列聖誕甜品，包括百果餡餅、聖誕樹頭蛋糕及朱古力噴泉。指定日子透過網上預訂可獲得8折優惠。

朗廷酒店聖誕自助晚餐 價格：

12月1至19日/20至22日/28至30日/1月2日：$818起

12月23日：每位$988

12月24日｜平安夜：每位$988

12月25日｜聖誕節：每位$988

12月26日｜聖誕節翌日：每位$988

12月27日：每位$988

12月31日｜除夕：每位$988

1月1日｜元旦：每位$988



【聖誕酒店自助餐2021】6. 帝苑酒店

【聖誕自助晚餐】帝苑酒店推出聖誕自助餐，在12月期間繼續主打「鮑魚花膠海鮮盛宴」自助晚餐，供應波士頓龍蝦、法國麵包蟹、等一系列冰鎮海鮮，亦提供現場即點即製日式爐端燒，食客再免費獲贈紅燒鮑魚拼花膠一客。在聖誕佳節（24至26、31日）期間，酒店更加碼呈現多款特色菜餚，包括聖誕燒火雞配栗子釀餡、雞肝汁及紅莓醬等美食，價格由$658起。

帝苑酒店聖誕自助晚餐 價格：

非指定日子：HK$658起

12月24日｜平安夜：每位$1,238起

12月25日｜聖誕節：每位$1,138起

12月26日｜聖誕節翌日：每位$798起

12月31日｜除夕：每位$1,088起

